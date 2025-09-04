Pamatīgi savainojumu triecieni arī Serbijas basketbola izlasē
Serbijas basketbola izlasei Eiropas čempionāta astotdaļfinālā varēs palīdzēt Tristans Vukčevičs, kamēr Aleksas Avramoviča traumas nopietnība vēl nav zināma, trešdien pēc zaudētās spēles Turcijai sacīja valstsvienības treneris Svetislavs Pešičs.
Jau ziņots, ka serbi trešdien A grupas noslēdzošajā spēlē Rīgā ar 90:95 piekāpās Turcijas izlasei, grupā ieņemot otro vietu. Cīņā par vietu ceturtdaļfinālā serbi sestdien tiksies ar Somijas izlasi.
Vukčevičs traumas dēļ trešdienas mačā nepiedalījās, bet Avramovičs otrās ceturtdaļas izskaņā guva potītes savainojumu.
"Mums ir problēmas ar savainotajiem. Vukčevičs šodien pat nevarēja spēlēt," pēc mača ar turkiem sacīja Pešičs. "Katrs spēlētājs ir svarīgs šajos mačos. Viņam ir muskuļa trauma, taču pēc divām vai trim dienām viņš būs gatavs."
Jau ziņots, ka traumas dēļ Eiropas čempionāts noslēdzies vienam no serbu līderiem Bogdanam Bogdanovičam.
Tikmēr par Avramoviča gūto traumu Pešičs bija noraizējies. "Viņa savainojums rada mums lielākās problēmas. Gūtā pēdas trauma liedza viņam turpināt spēli, bet mums vēl ir laiks līdz sestdienai. Ir divas dienas atpūtai un laiks, lai sagatavotos cīņai ar Somiju." Treneris vēl nezināja teikt, cik savainojums ir nopietns.
A grupā piecas uzvaras izcīnīja Turcija, četras - Serbija, trīs - Latvija, divas - Portugāle, vienu uzvaru - Igaunija, bet Čehija zaudēja visos piecos dueļos.
B grupā Vācija izcīnīja piecas, Lietuva - četras uzvaras, Somija - trīs panākumus, bet piecās cīņās Zviedrijai, Melnkalnei un Lielbritānijai ir pa vienai uzvarai, šādā secībā arī finišējot.
Astotdaļfināla pāros turki spēlēs ar Zviedriju, serbi - ar Somiju, Lietuvas izlase - ar Latviju, bet Vācijas komanda tiksies ar Portugāli.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlē Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus. Astotdaļfinālā tiksies A un B grupu, kā arī C un D grupu komandas.