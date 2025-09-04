Aņisimova pārsteidz Švjonteku un iekļūst "US Open" pusfinālā; Siners turpina pārliecinoši
Šīs sezonas pēdējā "Grand Slam" turnīra - ASV atklātā čempionāta - pusfinālu sieviešu vienspēļu sacensībās trešdien sasniedza mājiniece Amanda Aņisimova un Naomi Osaka no Japānas.
Ar astoto numuru izsētā Aņisimova (WTA 9.) ceturtdaļfinālā ar 6-4, 6-3 pārspēja ar otro numuru izlikto WTA ranga vicelīderi Igu Švjonteku no Polijas, revanšējoties par graujošo 0-6, 0-6 zaudējumu pirms nepilniem diviem mēnešiem Vimbldonas čempionāta finālā.
"Atgriezties šādā veidā no Vimbldonas man ir īpaši," pēc panākuma sacīja 24 gadus vecā amerikāniete. "Esmu smagi strādājusi, lai no tās atgūtos. Šī diena patiešām ir īpaša."
Aņisimovas pretiniece cīņā par vietu finālā būs ar 23. numuru izsētā Osaka (WTA 24.), kura trešdien ar 6-4, 7-6 (7:3) pieveica ar 11. numuru izlikto čehieti Karolīnu Muhovu (WTA 13.).
ASV atklātais čempionāts norisinās uz cietā seguma kortiem un noslēgsies svētdien. Pērn par turnīra uzvarētāju sieviešu vienspēlēs kļuva ranga līdere Arina Sabaļenka no Baltkrievijas, kura finālā ar 7-5, 7-5 pārspēja mājinieci Džesiku Pegulu.
Tikmēr pasaules pirmā rakete tenisā itālietis Janiks Siners ar pārliecinošu uzvaru pār tautieti Lorenco Muzeti sasniedza sezonas noslēdzošā "Grand Slam" turnīra - ASV atklātā čempionāta - pusfinālu. Siners bija pārāks pār ATP ranga desmito numuru ar 6-1, 6-4, 6-2.
Ranga līderis jau piektajā "Grand Slam" turnīrā pēc kārtas ticis līdz pusfinālam, bet uzvaras gadījumā nākamajā mačā būs šajā sezonā ticis finālos visos "Grand Slam".
Cīņā par vietu finālā Siners tiksies ar kanādieti Fēliksu Ožjē-Aliasimu (ATP 27.), kurš ceturtdaļfinālā ar 4-6, 7-6 (9:7), 7-5, 7-6 (7:4) pieveica ar astoto numuru izsēto austrālieti Aleksu de Minoru (ATP 8.).
ASV atklātais čempionāts noslēgsies svētdien. Pērn par "US Open" čempionu Siners, kurš finālā ar 6-3, 6-4, 7-5 pārspēja amerikāni Teiloru Fricu.