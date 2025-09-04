Atkārtots gūto punktu rekords un Lomaža piespēles: Latvija pirms "EuroBasket" "play-off" demonstrē uzbrukuma potenciālu
3. septembra vakarā Latvija ar pozitīvām emocijām noslēdza 2025. gada Eiropas čempionāta apakšgrupu, sagraujot Čehijas izlasi. Pēc mača secinājumos par spēli dalījās Artūrs Kurucs, Rihards Lomažs, Kristaps Porziņģis un Artūrs Žagars.
Latvijas basketbolisti 3. septembra vakarā ar pārliecību sagatavojās “EuroBasket 2025” izšķirošajam nogrieznim, ar 109:75 neatstājot nekādas cerības Čehijai. Latvieši atkārtoja rezultativitātes rekordu vienā spēlē gūto punktu ziņā Eiropas čempionātā (109 punkti iemesti arī 2005. gada zaudējumā pret Spāniju), kā arī bija tuvu čempionāta realizēto tālmetienu un atdoto piespēļu rekordam - Latvija realizēja 17 trejačus (rekords ir 19) un atdeva 31 piespēli (rekords ir 35). Jau sestdien plkst. 18:30 astotdaļfināls pret Lietuvu, kam tika zaudēts pārbaudes spēlē ar 105:109.
Latvijas basketbols vieno: fotomirkļi no Latvijas spēles pret Čehiju
Latvijas vīriešu basketbola izlase trešdien Rīgā Eiropas čempionāta (EČ) grupu turnīra pēdējā mačā pārspēja Čehiju.
Ar rekordiem pielāgojas jaunajām lomām
Pirms spēles Latvijas izlases rindās bija neskaidrības par savainotajiem Artūru Žagaru un Kristeru Zoriku. Pirmais spēlē pret Portugāli guva paceles cīpslas traumu, bet otrais Ahilleja cīpslas. No abiem spēlē piedalījās Žagars, kurš laukumā devās limitēti - 12:39 minūtēs viņš demonstrēja, ka viņa prasmes uzbrukuma diriģēšanā ir nepieciešamas, šajā laikā iemetot trīs punktus un atdodot četras piespēles. Uz maču nesaģērbās Zoriks, pēc spēles Lukam Banki atklājot, ka viņš nav varējis spēlēt.
“Pats galvenais, ka magnētiskā rezonanse parādīja, ka muskulī nav nekādu problēmu,” pēc spēles žurnālistiem par savu situāciju teica pats Žagars. “Tā kā jāmauc tālāk. Kā iesāc spēlēt, par visām problēmām aizmirsti. Vienā brīdī gan sajutu to vietu, bet bijām ar to rēķinājušies.” Žagars atklāja, ka nākamās divas brīvās dienas var nākt par labu viņa turpmākajā atkopšanās no gūtā savainojuma.
Žagara un Zorika prombūtnē vairāk bija jāspēlē trijiem citiem aizsargiem - Artūram Kurucam, Dairim Bertānam un Rihardam Lomažam, visiem dodot vērtīgu pienesumu. Artūrs 26:45 minūšu laikā izcēlās ar 12 punktiem, četrām bumbām zem groziem un trīs piespēlēm, pēc mača Jauns.lv atklājot, ka spēlētājiem ir ātri jāpielāgojas savām jaunajām lomām. “Treneris uzticās, un arī es pats sev uzticos. Kad kādu brīdi esmu nospēlējis savā pozīcijā, tad ar iegūto pārliecību varu nospēlēt arī pa viens. Visiem mums jāpieliek kāds solis uz priekšu, esot citā pozīcijā. Banki ir stratēģis, kuram patīk, ja spēlētāji var spēlēt vairākās pozīcijās. Viņš šādiem iznākumiem jau bijis gatavs.”
Dairis Bertāns aizvadīja savu turnīra rezultatīvāko maču, 29:36 minūšu laikā iemetot 20 punktus (tālmetieni 6/10), izcīnot divas bumbas zem groziem un atdodot četras rezultatīvās piespēles. Savukārt Rihards Lomažs 25:36 minūšu laikā guva sešus punktus, izcīnīja četras bumbas zem groziem un atdeva veselas desmit piespēles, kas ir viņa rekords nacionālajā izlasē. Pēc mača pats viņš jokoja, ka būtu vairāk, ja vien Klāvs Čavars (11:12 minūtes laukumā, ilgākais spēles laiks līdz šim) būtu realizējis vēl pāris punktu gūšanas iespējas.
“Šodien neforsēju un nebija arī tādas vajadzības,” pēc cīņas atzina Rihards. “Spēlēju mierīgi, kontrolēju spēli un dalīju piespēles. Džekiem krita metieni.” Viņš atklāja, ka arī pašam turnīra laikā iekrājušies nelieli savainojumi, konkrētāk izsakoties, ka jūt to pašu paceles cīpslu, ko traumēja Artūrs Žagars. “Esmu labā formā, bet ir mikrotraumas, kas jasadziedē. Nedaudz ir pastiepta paceles cīpsla. Ir divas dienas laika, bet nav jau vairs kam taupīties.”
“Viņš ir “naglijs”,” pēc mača Lomažu slavēja Kristaps Porziņģis, kuram pietika ar 19 minūtēm, lai iemestu 16 punktus un izcīnītu septiņas bumbas zem groziem. “Viņš taisa situācijas - var gan uzbrukt, gan iedot piespēli. Šodien viņš bija saspēles vadītājs. Visu cieņu, viņš bija līmenī.” Artūrs Kurucs uzskatīja, ka Latvijas basketbolisti ātri spējuši pielāgoties jaunajām lomām.
Bija jāpieliek aizsardzība
Pirmajā puslaikā abas komandas vairāk domāja par uzbrukumu nekā aizsardzību. “Šī bija tāda indīga spēle. Viss varēja sanākt vai nu baigi labi, vai slikti,” maču raksturoja Artūrs Kurucs. “Čehija ir metēju komanda - ja viņiem krīt, tad apturēt viņus ir grūti. Pirmajā puslaikā mēs “nolažojām”, bet pēc tam jau bija baigi labi.”
Pirmajās 20 minūtēs paši guvām 58 punktus, taču ielaidām 44, kas arī nav maz. “Labi krita gan viņiem, gan arī mums. Bija tāda varbūt vājāka aizsardzība, bet beigās saņēmāmies. Arī treneris puslaika pārtraukumā atgādināja, ka šādos čempionātos nevar vienkārši skrieties.” Ko tad īsti pārtraukumā atgādinājis treneris Banki, kurš pats vēl otrajā puslaikā pie pārliecinoša pārsvara saņēma tehnisko piezīmi?
“Viņš jau kopš rīta treniņa atkārtoja, ka Čehija spēlēs kaulā. Viņiem bija svarīgi gūt uzvaru un uz mājām braukt ar pārliecību, ka ne velti te atbraukuši. Pārtraukumā viņš tikai atgādināja, ka viss forši par iemestajiem metieniem, taču ir jāspēlē arī aizsardzībā.” Otrajā puslaikā Latvijas aizsardzība bija dzelžaina, ielaižot tikai 31 punktu savā grozā, no kuriem 19 bija jau brīdī, kad spēles liktenis bija izšķirts.
Kā jau aprakstīts, uzbrukums spēlē pret Čehiju strādājis nevainojami, kurā aizvadīta labākā spēle turnīrā. Kopumā metieni tika izpildīti ar 58,8% precizitāti - divpunktu ar 71,9% (23/32), bet tālmetieni ar 47,2% (17/36). Labā spēle uzbrukumā attainojas arī pieļauto kļūdu ailē, kur tikai septiņas neprecizitātes.
“Mūs grūti apturēt, ja abi brāļi Bertāni iemet pa 20 punktiem,” atbild Kurucs. Bez Daira arī Dāvis bija grūti apturams punktu gūšanā, pretinieku grozā saberot tos pašus 20 punktus, ko vecākais brālis. Tā kļuvusi par pirmo reizi, kad abi brāļi Bertāni vienā spēlē izlases rindās iemet vismaz 20 punktus.
“Mums tie metieni vairāk krīt grozā, jo labi kustinām bumbu un atrodam augstas efektivitātes metienus, nevis kādus forsētos pēc dribla.” Kurucs uzskata, ka piecu spēļu laikā Latvijas basketbolisti pakāpeniski uzlabojuši sniegumu, kas attainojas arī rezultātā.
Nav svarīgi, pret ko spēlēt
Brīdī, kad Latvijas izlase bija noslēgusi maču pret Čehiju, vēl oficiāli nebija zināma tās pretiniece astotdaļfinālā. Noteikta rezultāta gadījumā tā varēja vēl būt pat pasaules čempione Vācija, kam tika zaudēts 2023. gada planētas meistarsacīkšu ceturtdaļfinālā.
Beigās gan tā būs Lietuva, taču Latvijas izlases spēlētāji lielu vērību vismaz publiskajos izteikumos astotdaļfināla pretiniekam nepievērsa. “Tas nav mūsu kontrolē. Jā, ir kāds ērtāks pretinieks, bet kā būs tā būs,” teica Porziņģis, uzskaitot, ka Vācija ir jaudīga komanda, taču vienā spēlē varot notikt jebkas. “Kas nāks pretī, pret to arī būs jāspēlē,” diplomātisku atbildi sniedza Žagars.
“Ja gribam spēlēt par medaļām, tad jāspēlē pret visiem,” pirmo izslēgšanas spēļu potenciālo pretinieku komentēja Artūrs Kurucs. “Arī Lietuva spēlē superīgu basketbolu. Jā, viņi varbūt ir mazāks favorīts nekā Vācija, taču ne vājāks pretinieks.” Ja Latvijai turnīrā vairs nevar spēlēt Andrejs Gražulis un ir citi savainojumi, tad Lietuvas izlasē vairs nopietnas ceļgala traumas dēļ nespēlēs tās līderis Roks Jokubaitis, bet mačā pret Zviedriju potītes traumā iedzīvojās Marģiris Normants, kurš nospēlēja vien 2:43 minūtes. "Nezinu, kā viņš atkopsies no šī savainojuma. Darīsim visu, lai viņš būtu atpakaļ komandā. Viņš ir jau trešais spēlētājs, kurš savainojas," pēc spēles optimisms nebija dzirdams Lietuvas stratēģa Rima Kurtinaiša balsī.
Uz astotdaļfinālu pret Lietuvu visas pieejamās biļetes jau iztirgotas, un kā vēsta Lietuvas Basketbola federācija, tad tās faniem piešķirtas tikai 450 biļetes.