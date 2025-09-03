Šengins ar izcilu sniegumu palīdz Turcijai uzvarēt Serbiju un izcīnīt pirmo vietu grupā
Turcijas vīriešu basketbola izlase trešdien Rīgā Eiropas čempionāta (EČ) grupu turnīra pēdējā mačā cīņā par pirmo vietu grupā pārspēja Serbiju.
Turcija A grupas mačā uzvarēja ar 95:90 (19:18, 27:31, 28:24, 21:17).
Turcijas izlasē 28 punktus, 13 atlēkušās bumbas, astoņas rezultatīvas piespēles un piecas kļūdas sakrāja Alperens Šengins, 23 punktus un deviņas rezultatīvas piespēles - Šeins Larkins, 16 punktus guva Džedi Osmans, bet desmit punktus un piecas atlēkušās bumbas sakrāja Erdžans Osmani.
Serbijas izlasē 22 punktus un deviņas atlēkušās bumbas sakrāja Nikola Jokičs, 12 punktus guva Marko Guduričs, 11 - Filips Petruševs, bet pa desmit punktiem - Nikola Jovičs un Stefans Jovičs, kura kontā arī sešas rezultatīvas piespēles.
Spēle noritēja līdzīgā cīņā, līdz cīņas beigām lielāko pārsvaru abām komandām sasniedzot pirmajā ceturtdaļā. Vispirms serbi pēc Aleksas Avramoviča divpunktu metiena izvirzījās vadībā ar 9:3, bet turki pēc 11:0 izrāviena un Alperena Šengina tālmetiena panāca pārsvaru ar 19:11.
Pirmā puslaika beigās savainojumu guva Avramovičs, kurš otro puslaiku laukumā nedevās, ar apsaitētu potīti atrodoties laukuma malā.
Jau ziņots, ka dienas pirmajās grupas spēlēs Portugāle cīņā par pēdējo ceļazīmi astotdaļfinālā ar 68:65 pieveica Igauniju, bet Latvijas izlase ar 109:75 uzvarēja Čehiju.
A grupā piecas uzvaras izcīnīja Turcija, četras - Serbija, trīs - Latvija, divas - Portugāle, vienu uzvaru - Igaunija, bet Čehija ir zaudējusi visos piecos dueļos.
B grupā Tamperē Lielbritānija ar 89:83 pieveica Melnkalni, taču vietu astotdaļfinālā pirmo reizi nopelnīja Zviedrija. Otrajā spēlē Lietuva ar 74:71 uzvarēja Zviedriju, bet trešajā Vācija ar 91:61 uzvarēja Somiju.
B grupā Vācija izcīnīja piecas, Lietuva - četras uzvaras, Somija - trīs panākumus, bet piecās cīņās Zviedrijai, Melnkalnei un Lielbritānijai ir pa vienai uzvarai, šādā secībā arī finišējot.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlē Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus. Astotdaļfinālā tiksies A un B grupu, kā arī C un D grupu komandas.