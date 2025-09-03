Kurucs: parādījām foršu basketbolu, gatavojamies nākamajai spēlei
Latvijas vīriešu basketbola izlasei Eiropas čempionāta finālturnīra mačā ar Čehiju izdevās parādīt skatāmu basketbolu, sarunā ar žurnālistiem secināja Latvijas valstsvienības spēlētājs Artūrs Kurucs.
Jau ziņots, ka Latvijas izlase, kas jau iepriekš bija nodrošinājusi vietu astotdaļfinālā, Eiropas čempionāta finālturnīra apakšgrupas pēdējā spēlē ar 109:75 sagrāva Čehiju.
"Nedaudz neapstādinājām viņu ātro uzbrukumu sākumā. Zinājām, ka viņi spēlēs brīvu basketbolu, bez spiediena, jo viņiem nebija, ko zaudēt. Viņu mērķis bija vienkārši labi pabeigt turnīru, parādīt savai valstij, ka viņi var labi nospēlēt," teica Kurucs.
"Treneris varbūt pasūdzējās, ka nedaudz esam atslābinājušies, bet jāsaprot, ka tas ir garš turnīrs. Protams, mēs mēģinām iziet uz katru spēli. Mēs cienām cilvēkus, kas nāk skatīties spēles, pērk biļetes un vienmēr ir blakus. Vienmēr atdodamies uz visiem 100%, bet metienu treniņos mēģinām saglabāt to spēku uz vakaru. Domāju, ka parādījām foršu un skatāmu basketbolu. Esam sagatavojušies nākamajam solim," viņš turpināja.
Šajā mačā Kristers Zoriks nevarēja palīdzēt Latvijas izlasei un Artūrs Žagars laukumā bija tikai ierobežotas minūtes, tāpēc pie lielāks spēles laiks bija pārējiem aizsargiem.
"Domāju, ka jebkurš spēlētājs nesūdzētos, ka viņš spēlē virs 20 minūtēm. Tu atrodi kaut kādu savu ritmu. Varbūt tu esi noguris kaut kādās aizsardzībās, bet kopumā neviens aizsargs nesūdzēsies, ka viņš daudz spēlē. Bet kad tu daudz nospēlē, tu dabū labu ritmu un tavi metieni ir stabilāki un efektīvāki," skaidroja basketbolists.
Viņš atklāja, ka nākamā diena Latvijas izlases spēlētājiem būs brīva basketbolisti paši varēs izvēlēties kā to pavadīt, bet piektdien jau visi būs atpakaļ kopā.
Latvijas basketbolisti apakšgrupā izcīnīja trīs panākumus piecās cīņās, un Kurucs norādīja, ka pēc grupu turnīra ir pozitīvas sajūtas.
"Katru maču spēlējām labāk un labāk. Varētu atkārtot spēli pret Turciju, bet kopumā ir labas sajūtas. Žēl, ka ir tās kaut kādas traumas, bet tās divas brīvas dienas nāks par labu, lai Kristers atgriežas un Žagars būtu uz simts procentiem. Ir arī sliktas lietas, bet jāmeklē arī pozitīvais," piebilda Latvijas izlases aizsargs.
Sestdien Latvijas basketbolisti Rīgā aizvadīs Eiropas čempionāta astotdaļfināla maču.