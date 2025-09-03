Banki pēc uzvaras pār Čehiju: komanda bija fokusēta, tagad gatavojamies izslēgšanas spēlēm. VIDEO
Latvijas vīriešu basketbola izlase noslēdzošajā Eiropas čempionāta apakšgrupas mačā bija labi fokusējusies, preses konferencē izcēla Latvijas valstsvienības galvenais treneris Luka Banki.
Jau ziņots, ka Latvijas izlase, kas jau iepriekš bija nodrošinājusi vietu astotdaļfinālā, Eiropas čempionāta finālturnīra apakšgrupas pēdējā spēlē ar 109:75 sagrāva Čehiju.
"Nopietna spēle, kuru mēs vadījām jau no paša sākuma. Komanda bija fokusējusies. Svarīgākais bija tas, ka varējām sadalīt minūtes uz desmit spēlētājiem, saglabājot labu intensitāti uz visām 40 minūtēm. Tas ir veids, kā es lūdzu komandai noslēgt apakšgrupas mačus. Tagad mēs dodamies tālāk uz nākamo nodaļu," teica Banki.
Pēc iepriekšējā spēlē gūtā savainojumiem Latvijas izlasei pret Čehiju nevarēja palīdzēt Kristers Zoriks, bet Artūrs Žagars laukumā bija tikai nepilnas 13 minūtes.
Zoriks nevarēja spēlēt un Žagaram bija kārtīgi uzlabojumi, medicīniskais personāls ļāva viņam laukumā būt pāris minūtes. Rēķinājāmies ar nelielu spēles laiku, jo [Riharda] Lomaža stāvoklis nav ideāls, mēs gribējām izvairīties no pārāk liela spēles laika. Tāds bija plāns un tā mēģināsim sagaidīt izslēgšanas spēles labākajā formā," skaidroja treneris.
Savukārt Dāvis Bertāns, kurš tika atzīts par mača vērtīgāko spēlētāju, norādīja, ka Latvijas izlase centās respektēt pretiniekus arī mačā, kas vairs neko neizšķīra.
"Svarīgākais bija respektēt pretinieku un respektēt savus līdzjutējus, iziet laukumā un spēlēt. Lielākā motivācija bija sniegt faniem labu spēli, un to mēs arī paveicām," viņš stāstīja.
"Mūsu uzbrukums ir saslēdzies, aizsardzība kļūst labāka, un tās ir svarīgākās lietas. Turpinām trajektoriju uz priekšu. Rezultāts nav galvenais rādītājs tam, cik daudz varam izdarīt, bet bija svarīgi aizvadīt labu maču pirms nākamās turnīra fāzes," turpināja Bertāns.
Gans Dāvis Bertāns, gan Latvijas valstsvienības kapteinis Dairis Bertāns cīņu noslēdza ar 20 gūtajiem punktiem.
"Dairis pateiktu to pašu, ka mēs neskaitām punktus, un svarīgākais ir komandas rezultāts. No vienas puses ir prieks abiem dot tādu pienesumu, bet prioritāte ir tas, ka spējam palīdzēt komandai," piebilda Bertāns.
Sestdien Latvijas basketbolisti Rīgā aizvadīs Eiropas čempionāta astotdaļfināla maču.