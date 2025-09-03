Andrea Kimi Antonelli devies pie "Ferrari" komandas, lai personīgi atvainotos
„Ferrari” komandas vadītājs Frederiks Vasūrs atklāja, ka pēc sadursmes ar Šarlu Leklēru pie viņa ieradies „Mercedes” debitants Andrea Kimi Antonelli, lai personīgi atvainotos.
Jaunais itālis Zandvortas „Grand Prix” laikā centās apdzīt Leklēru 53. aplī, taču iebrauca līkumā ar nepietiekamu saķeri, ietriecoties sāncensim mašīnā un izraisot viņa izslīdēšanu pret barjerām. Tiesneši Antonelli piešķīra 10 sekunžu sodu, bet Vasūrs notikušo nodēvēja par sacīkšu incidentu un uzslavēja jaunā braucēja reakciju.
„Jā, viņš pienāca un atvainojās, jo Šarla nebija tur. Es to novērtēju – tādas lietas var gadīties. Zandvortā nav viegli apdzīt, jāuzņemas risks. Viņš riskēja, kļūdījās un atvainojās – tā ir pareizā reakcija,” sacīja Vasūrs, piebilstot, ka ar piešķirto sodu viss bijis pietiekami.
Leclerc and Antonelli's dramatic coming together 💥— Formula 1 (@F1) August 31, 2025
The Mercedes driver has been handed a 10-second penalty for causing a collision #F1 #DutchGP pic.twitter.com/lxcCc4o1WO
Pats Antonelli pēc sacīkstēm atzina, ka uzbrukums bijis pārāk optimistisks. „Tā bija mana labākā iespēja, jo biju ļoti tuvu, un viņam bija vēsāks riepu komplekts. Mēģināju ielīst iekšmalā, bet tas bija nedaudz par daudz. Kad redzēju, ka viņš slīd atpakaļ priekšā, mēģināju atlaist, bet nebija pietiekami,” skaidroja itālis, piebilstot, ka nākamreiz līdzīgos apstākļos būšot piesardzīgāks.
„Ferrari” nedēļas nogali pabeidza ar dubultu izstāšanos, kas komandas mājinieku sacīkstei Moncā rada papildu motivāciju labot situāciju.