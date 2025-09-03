Latvijas tenisa otrais numurs Darja Semeņistaja.
Citi sporta veidi
Šodien 14:48
Semeņistaja iekļūst Montrē "WTA 125" turnīra ceturtdaļfinālā
Latvijas tenisa otrā rakete Darja Semeņistaja trešdien Šveicē iekļuva Montrē "WTA 125" turnīra vienspēļu sacensību ceturtdaļfinālā.
Semeņistaja, kura WTA rangā atrodas 115.vietā un turnīrā izsēta ar piekto numuru, otrās kārtas spēlē ar rezultātu 7-5, 6-2 uzvarēja slovēnieti Kaju Juvanu (WTA 161.).
Ceturtdaļfināla sasniegšana dod 27 WTA ranga punktus. Pirmajā kārtā Semeņistaja ar 3-6, 6-3, 7-5 uzvarēja kādreizējo planētas 23. raketi vācieti Monu Bartelai (WTA 210).
Montrē turnīra dubultspēļu sacensībās Semeņistaja pārī ar Spānijas tenisisti Aļonu Boļšovu izsētas ar otro numuru un pirmajā kārtā spēkosies ar Lielbritānijas tenisisti Ališu Bārnetu un francūzieti Eliksanu Lešemiju. Turnīrs Montrē norisinās māla seguma kortos.