Viena no "Mercury" līderēm vācu basketboliste Satū Sabalī.
Basketbols
Šodien 10:35
Kitija Laksa paliek uz soliņa "Mercury" panākumā pret "Fever"
Latvijas basketboliste Kitija Laksa otrdien palika uz rezervistu soliņa Sieviešu nacionālās basketbola asociācijas (WNBA) mačā, viņas pārstāvētajai Fīniksas "Mercury" komandai izcīnot uzvaru
"Mercury" savā laukumā ar rezultātu 85:79 (25:23, 29:16, 13:18, 18:22) pārspēja Indiānas "Fever", tiekot pie piektās uzvaras pēc kārtas.
Uzvarētāju rindās rezultatīvākā ar 23 punktiem bija Ališa Tomasa, kuras rēķinā arī deviņas izcīnītas atlēkušās bumbas zem groziem un deviņas rezultatīvas piespēles, bet 19 punktus guva Devana Bonere. Fīniksas vienība, kas nodrošinājusi dalību "play off", ar 26 uzvarām 40 spēlēs kopvērtējumā atrodas ceturtajā vietā. "Fever" ar bilanci 21-20 ieņem astoto vietu.
WNBA pamatturnīrā komandas līdz septembra vidum aizvada 44 spēles, astoņām no 13 vienībām iekļūstot izslēgšanas spēļu turnīrā.