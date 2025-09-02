Spānijas izlase līdz Rīgai nemaz nenonāks? Eiropas čempione nokļuvusi viena soļa attālumā no braukšanas mājup
Itālijas vīriešu basketbola izlase otrdien Eiropas čempionāta finālturnīra mačā uzvarēja Spāniju, pašreizējiem čempioniem spāņiem nonākot situācijā, kurā viņi var arī neizkļūt no grupas. C apakšgrupas spēlē Limasolā itāļi uzvarēja ar rezultātu 67:63 (10:18, 20:18, 19:11, 18:16).
Ja Spānija grupu turnīru noslēgs ar zaudējumu Grieķijai, savukārt Bosnija un Hercegovina uzvarēs Gruziju, tad spāņi priekšlaicīgi noliks čempionu pilnvaras.
Itālijas izlasē ar 14 punktiem un astoņām atlēkušajām bumbām atzīmējās Muhamets Diufs, 11 punkti bija Džampaolo Riči, desmit punkti, desmit atlēkušās bumbas un divi bloķēti metieni - Salui Njangam, kurš vienā no spēles epizodēm guva traumu.
Spāņiem 19 punktus guva un desmit atlēkušās bumbas izcīnīja Santi Almada, bet 15+7 šajos rādītājos iekrāja Serhio de Larrea.
C apakšgrupā pēc četrām spēlēm Grieķijai un Itālijai ir pa trīs uzvarām, šīm izlasēm jau nodrošinot astotdaļfinālu, Bosnija, Gruzija un Spānija guvušas pa divām, bet Kipra zaudējusi visās četrās cīņās.
D apakšgrupā Katovicē, kur jau zināmas visas četras astotdaļfinālistes, Francija ar rezultātu 83:76 (27:24, 14:20, 19:11, 23:21) uzvarēja Poliju.
Francūžiem ar 36 punktiem, sešām atlēkušajām bumbām un diviem bloķētiem metieniem izcēlās Geršons Jabusele, bet 14 punkti un desmit rezultatīvas piespēles bija Elijam Okobo.
Poļiem 18 punktus guva Džordans Loids, 16 - Mateušs Ponitka, abiem iekrājot pa piecām atlēkušajām bumbām un Ponitkam arī piecas rezultatīvas piespēles, bet 15 punkti un sešas bumbas zem groziem bija Mihalam Sokolovskim.
D grupā pa trīs uzvarām ir Francijai, Polijai un Izraēlai, divas guvusi Slovēnija, vienu - Beļģija, bet Islandei ir četri zaudējumi.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlē Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus. Astotdaļfinālā tiksies A un B grupu, kā arī C un D grupu komandas.
