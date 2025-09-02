Luka Dončičs atgriežas Rīgā! Slovēnija ar grūtu uzvaru pār Islandi noformē ceļazīmi uz Eiropas čempionāta astotdaļfinālu
Slovēnijas vīriešu basketbola izlase otrdien nodrošināja vietu šī gada Eiropas čempionāta astotdaļfinālā, kuru aizvadīs svētdien Rīgā, tāpat ceļazīmi uz izslēgšanas turnīru iegūstot Francijai. Katovicē D grupas mačā Slovēnija ar 87:79 (21:20, 15:15, 24:11, 27:33) uzvarēja Islandi.
Pie Brīvības pieminekļa atklāts pasaulē lielākais basketbola krekls
Pie Brīvības pieminekļa šodien plkst. 12.30 tika prezentēts pasaulē lielākais basketbola krekls, informēja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļa.
Slovēņi pret islandiešiem pirmajā ceturtdaļā pamanījās nonākt iedzinējos, bet pēc tam pārņēma vadību, kuru gan neizdevās nostabilizēt līdz pat mača nogalei.
Luka Dončičs slovēņiem izcēlās ar 26 punktiem, septiņām atlēkušajām bumbām un četrām rezultatīvām piespēlēm, bet Aleksejs Nikoličs guva 17 punktus un atdeva piecas rezultatīvas piespēles.
Islandiešiem 22 punkti un sešas rezultatīvas piespēles bija Martinam Hermansonam, kurš pieļāva septiņas kļūdas, bet 11 punkti un 14 bumbas zem groziem bija Trigvi Hlinasonam.
Islandes basketbolistiem bija ievērojami vairāk kļūdu (20/8), kas slovēņiem ļāva gūt 22 punktus.
EuroBasket 2025: Latvijas spēle pret Igauniju – fani un slavenības tribīnēs
Latvijas vīriešu basketbola izlase piektdien Rīgā Eiropas čempionāta finālturnīra otrajā mačā grūtā cīņā uzvarēja Igaunijas valstsvienību.
Jāpiebilst, ka slovēņu superzvaigzne Rīgā jau viesojās augusta vidū, kad Slovēnija ar pārbaudes spēli pret Latviju gatavojās Eiropas čempionātam. Toreiz Latvija uzvarēja ar 100:88, un mūsējo izlasē visrezultatīvākais bija Kristaps Porziņģis —Dončiča kādreizējais komandas biedrs NBA Dalasas klubā "Mavericks". Latvietis tur spēlēja no 2019. līdz 2022. gadam, kamēr slovēnis — no 2018. līdz 2025. gadam, kad viņu sensacionāli aizmainīja uz Losandželosas "Lakers".
Vēl Katovicē otrdien plkst.21.30 tiksies Polija un Francija, kas pēc slovēņu uzvaras arī ir garantējusi spēlēšanu astotdaļfinālā. Pirms tam Izraēla ar 92:89 uzvarēja Beļģiju.
D grupā Polija ir trīs uzvaras trīs spēlēs, Izraēla iekrājusi trīs panākumus četrās cīņās, Francijai un Slovēnijai ir divas uzvaras trīs mačos, šai četrotnei nodrošinot vietu astotdaļfinālā, Beļģija tikusi pie vienas uzvaras četrās spēlēs, bet Islandei ir četri zaudējumi.
Limasolā C apakšgrupā Gruzija ar 93:61 (15:13, 27:13, 26:15, 25:20) uzvarēja Kipru. Gruzijai Tornike Šengelija izcēlās ar 27 punktiem, Gogam Bitadzem bija 21 punkts un 13 atlēkušās bumbas. Kiprai 19 punktus guva un septiņas atlēkušās bumbas izcīnīja Derels Viliss.
EuroBasket 2025: Latvijas spēle pret Turciju, fani un slavenības
Latvijas vīriešu basketbola izlase trešdien Rīgā Eiropas čempionāta finālturnīru uzsāka ar zaudējumu mačā ar Turciju.
C apakšgrupā Grieķijai ir trīs uzvaras četrās spēlēs, bet Gruzijai un Bosnijai - pa divām. Spānija un Itālija uzvarējušas divās no trīs spēlēm, bet Kipra piedzīvojusi četrus zaudējumus.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlē Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus. Astotdaļfinālā tiksies A un B grupu, kā arī C un D grupu komandas.