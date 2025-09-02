Luka Banki kritizē FIBA un Porziņģa šovs otrajā ceturtdaļā: Latvija izpilda pirmo uzdevumu "EuroBasket"
Pirmdien, 1. septembrī, Latvijas basketbolisti ar labu otro ceturtdaļu tika pāri Portugāles pretestībai un vēlāk nodrošināja vietu 2025. gada Eiropas čempionāta astotdaļfinālā. Pēc panākuma komentāros un secinājumos dalījās Luka Banki, Kristaps Porziņģis, Rihards Lomažs un Dairis Bertāns.
Latvijas basketbolisti sasnieguši pirmo mērķi - iekļuvuši 2025. gada Eiropas čempionāta astotdaļfinālā. To izdevās paveikt 1. septembra vakarā, kad ar 78:62 tika pieveikta Portugāle. Grupu turnīru latvieši noslēgs rīt, 3. septembrī, kad spēkosies pret jau cerības zaudējušo Čehiju. Augstāk vai zemāk par trešo vietu Latvija apakšgrupas fāzi nenoslēgs.
Labs pirmais puslaiks
Dienu pirms spēles Latvijas treneris Jānis Gailītis atzina, ka nedrīkst ielaisties Portugāles basketbolā. Jau starta pieciniekā treneris Banki sūtīja trīs nominālos aizsargus, Rihardu Lomažu, Artūru Žagaru un Artūru Kurucu, kuri izdarīja spiedienu uz pretinieku aizsargiem. Jau no pirmajām minūtēm no spēles izslēgts tika Portugāles viens no līderiem, Travante Viljamss, kurš ātri iekrāja divas piezīmes un ļāva vaļu emocijām. Viņš spēlē guva tikai astoņus punktus (pirms tam bija guvis desmit, 14 un 15 punktus).
“Uzdevums bija baigi nepalīdzēt, ļaut spēlēt divi uz divi,” pēc spēles Jauns.lv teica Rihards Lomažs. “Negribējām nekur lieki palīdzēt, lai viņi nedabūtu brīvos metienus. Tas strādāja,” turpināja viens no izlases līderiem. “Pirmais puslaiks bija ļoti labs,” medijiem atklāja Dairis Bertāns. “Aizsardzībā spēlējām līmenī un noturējām viņus zem 30 punktiem.”
Bez jau minētā spiediena uz pretinieku aizsargiem bija redzams arī auguma un fizikalitātes pārsvars. Portugāle pretī varēja likt tikai NBA spēlējošo Nemiašu Kvetu, kuram duelī pret Kristapu Porziņģi viegli negāja un viņš nospēlēja tikai 19 minūtes. Latvijas izlasē daudz pie iespējām zem groza tika Rolands Šmits, kurš tās izmantoja - 6/10 metienos (6/6 no soda laukuma), kas deva viņam otrā rezultatīvākā spēlētāja godu izlasē ar 15 punktiem.
“Viņiem nav baigie augumi un apakšā ir grūti - tur tomēr jau ir Kristaps, Dāvis un arī Rolands,” teica Lomažs. “Skaidrs, ka izmantojām,” par auguma pārsvaru soda laukumā teica pats Šmits. “Daudz man iespēlēja zem groza. Tas ir tas, ko es daru un uzskatu, ka ļoti labi.” Spēles otrajā ceturtdaļā ar viņu uz rezervistu soliņa pastrādāja arī fizioterapeits, taču Šmits varēja turpināt spēli un izcelties uzbrukumā.
Par izšķirošo spēlē kļuva otrā ceturtdaļa, kurā pretiniekiem tika ļauts iemest vien septiņus punktus, kamēr paši sabērām gandrīz 30 (27:7, puslaikā 50:28). “Spēlējām agresīvāk,” uz jautājumu, ko darījām pareizi, atbildēja Lomažs. “Vairāk paļāvāmies uz garajiem, izdarījām spiedienu uz viņu mazajiem un kontrolējām cīņu par atlēkušajām bumbām.”
Kā norādīja statistika, tad Latvija pirmajā puslaikā labi kustināja bumbu, kas pavēra iespēju realizēt tālmetienus. Pirmajās 20 minūtēs latvieši rezultatīvi viens otram piespēlēja veselas 14 reizes (visā spēlē 20), kas ļāva trāpīt 11 no 21 izpildītā tālmetiena (vienu brīdi pat 10 no 17). Ja Latvijas basketbolisti ar tik augstu efektivitāti uzbrūk, tā ir bīstama komanda ikvienam.
Laimīgais 15. tālmetiens
Spēlē pret Portugāli atnākušie 11 tūkstoši līdzjutēju beidzot sagaidīja, kad Latvijas lielākā basketbola zvaigzne Kristaps Porziņģis realizēs tālmetienu. Eiropas čempionātu viņš bija sācis ar 0/13 pirmajās trijās spēlēs un arī pirmais izpildītais trejacis pret Portugāli grozam lidoja secen. Taču tad par laimīgo kļuva 15. izpildītais, kas atvēra pārliecību un ļāva trāpīt piecus otrajā ceturtdaļā. Tas arī palīdzēja valstsvienībai veikt izšķirošo izrāvienu.
“Jā, tad nezinu, kā,” par to, ka, ja šādi uzbrūk Porziņģis, Latvija kļūst grūti apturama, teica Lomažs. “Ja viņi grib segt “pick&roll”, tad viņš var iznākt uz tālmetienu līnijas, ja agresīvāk - viņš ieies soda laukumā. Tas paver vairāk iespēju, un mums, mazajiem, arī paliek vieglāk,” turpināja aizsargs, kuram mazrezultatīvākā spēle turnīrā (27:03 minūtēs četri punkti, taču arī septiņas bumbas zem groziem un septiņas piespēles).
“Jau spēles rītā jutu, ka man metiens kļūst labāks,” preses konferencē atklāja pats Porziņģis. “Ticu, ka šajā ziņā virzos augšupejošā līknē, un tas ir pats svarīgākais.” Maču Kristaps noslēdza ar 21 punktu, deviņām bumbām zem groziem, trīs piespēlēm, taču arī piecām kļūdām. Ar 236 gūtajiem punktiem Eiropas čempionātā viņš iespraucies top10 rezultatīvāko Latvijas basketbolistu sarakstā (astotā vieta), bet līdz turnīra beigām viņš var tajā krietni pakāpties - trešajā vietā esošajam Kristapam Janičenokam 302 punkti, šīs izlases kapteinim Dairim Bertānam - 317.
Banki netaupa kritiku
Mačā pret Portugāli Latvijas izlases personālam atkal bija daudz darba. Pirmajās minūtēs pēc tam, kad Žagarā ieskrēja viens no Portugāles spēlētājiem, Latvijas izlases aizsargam tā priekšlaicīgi noslēdzās. Pēc spēles viņa komandas biedri norādīja, ka, iespējams, Žagars traumējis paceles cīpslu, uz ko uzreiz norādīja arī Luka Banki spēlē. Pagaidām gan nav zināma traumas nopietnība. Savukārt pēdējā minūtē kāju traumēja cits aizsargs Kristers Zoriks. Iespējams, viņa savainojums nav nopietns, taču arī šajā ziņā precīza informācija vēl nav sniegta.
Diemžēl Artūram Žagaram spēle 🇵🇹 : 🇱🇻 ir noslēgusies priekšlaicīgi. pic.twitter.com/iQdKLFQgkh— Latvijas Basketbola savienība (@basketbols) September 1, 2025
Žagara prombūtne krietni ietekmēja rotācijas. Vairāk bija jāspēlē kapteinim Dairim Bertānam, kuram lielākais spēles laiks līdzšinējās četrās spēlēs (24:33 minūtēs 11 gūti punkti). Viņš pēc spēles atzina, ka rotācijas trūkums bijis jūtams, taču tā kā pēdējos mačos spēlējis mazāk, spēka pašam bijis gana. Vislielākā slodze Artūram Kurucam, kurš laukumā pavadīja 34:31 minūti, pārsvarā paveicot melno darbu, īpaši aizsardzībā.
“Esošajā formātā tu sastāva izvēli bieži balsti uz to, kuri spēlētāji var spēlēt dažādās pozīcijās. Sūdi var notikt un diemžēl mums tie arī notiek. Pat par daudz un pārāk bieži. Kāpēc nedot iespēju papildus trim spēlētājiem piedalīties “EuroBasket”,” preses konferencē skarbu viedokli par situāciju, kurā turnīra gaitā vairs nevar traumēto aizstāt ar kādu citu basketbolistu, izteica Latvijas izlases stūrmanis. “Ja notiek traumas, tad tev komandā ir trīs rezervisti, kuri nepieciešamības gadījumā ir gatavi palīdzēt. Viņus izmantojot, tas nemainītu komandas spēku un potenciālu. Jūs taču paši redziet, kāds ir fizikalitātes līmenis šajā turnīrā. Dodiet iespēju komandām piedāvāt 12 spēlētāju sastāvu uz katru spēli,” ne pirmo reizi FIBA aicināja domāt par izmaiņām Banki.
Latvija nav vienīgā valsts, kurai traumu dēļ nav visi 12 basketbolisti. A grupā bez kapteiņiem Sīma Sandere-Venes un Bogdana Bogdanoviča palika Igaunijas un Serbijas izlases. Spēlē pret Čehiju pēc vienas no epizodēm sāpju grimases bija redzamas Vasilijes Miciča sejā. Lietuvas un Somijas mačā ceļgala traumu guva lietuviešu viens no līderiem, Roks Jokubaitis. Tās nopietnība vēl nav zināma. Dažādas veselības likstas bijušas arī Pasaules kausa ieguvējā Vācijas izlasē. Un šie visdrīzāk nav vienīgie piemēri.
Svarīga atjaunošanās
Ja pirmajā puslaikā pret Portugāli izdevās dominēt, tad to nevar teikt par otro, kuru summā Latvijas izlase zaudēja ar sešiem punktiem (28:34). “Nedaudz atslābām, sākās nepareizi lēmumi. Tāds nevajadzīgs atslābums. Jau puslaikā bijām to spēli principā piebeiguši, taču nevajadzēja ļaut viņiem pietuvoties,” par šo aspektu pēc mača teica Lomažs.
Kapteinis Dairis Bertāns pamanīja, ka pie lielāka pārsvara Latvijas izlase uzbrukumā sākusi izvēlēties vieglākos ceļus. Tas nozīmē, ka samazinājusies bumbas kustība, katrs pamēģinājis savu laimi no tālmetienu līnijas, kas vairs nav krituši iekšā (pēc 11/21 pirmajā puslaikā, 3/19 otrajā). “Paši zinām, ka, ja spēlējam pareizi, tad mums viss sanāk.”
Lomažs, kuram līdzšinējās četrās spēlēs bijusi liela slodze, nenoliedza, ka jūtot nelielu nogurumu. “Nedaudz var just, ka ir aizvadītas četras spēles sazin cik dienās. Šobrīd svarīga ir atjaunošanās. Man šķiet, ka sākam spēlēt disciplinētāk. Spēlējam arvien labāk un tā arī jāturpina.”
Jau no šodienas Latvijas basketbola līdzjutēji var iegādāties biļetes uz Latvijas astotdaļfināla spēli, kura sestdien gaidāma plkst. 18:30. Visdrīzāk tā būs pret Lietuvu, taču oficiāla skaidrība būs trešdien, 3. septembrī, pēc pēdējās grupas spēļu kārtas.