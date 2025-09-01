"Spēlējām fizisku, agresīvu basketbolu," norāda Šmits
Latvijas izlase mačā ar Portugāli pēc iekrāta komfortabla pārsvara atslāba, taču mača izskaņā saņēmās, pauž Latvijas valstsvienības spēlētājs Rolands Šmits.
"Galu galā spēlējām visi, un uzskatu, ka spēlējām labi, spēlējām fiziski un tāds arī ir rezultāts," teica Šmits. Šmits maču noslēdza ar 13 gūtajiem punktiem, no kuriem desmit iekrāja no groza apakšas. "Daudz reizes iespēlēja zem groza un tas ir tas, ko es daru, un ko es daru, uzskatu, ka ļoti labi. To mēs arī izmantojām," viņš piebilda.
Portugāles izlases rindās Travante Viljamss iepriekšējos trīs mačos vidēji izcēlās ar četrām pārtvertām piespēlēm, bet spēlē ar Latviju palika bez pārtvertām bumbām.
"Neitralizējām vienkārši spēlējot fiziski, agresīvu basketbolu, jo kuram gan patīk, ja pret tevi tā spēlē. Mainījāmies visi aizsardzībā, domāju, ka tas arī viņiem sagādāja grūtības," skaidroja Šmits. "Arī puslaikā bija +22, bet tad atslābām un nogājām līdz +12. Tā to nevajadzēja darīt, vajadzēja iet tikai uz augšu. Atslābām nedaudz, bet beigās jau saņēmāmies," viņš izcēla.
A grupā pirms Serbijas - Čehijas spēles četras uzvaras četros mačos ir Turcijai, trīs uzvaras trīs spēlēs - Serbijai, abām nodrošinot vietu izslēgšanas turnīra spēlēs. Četros mačos Latvijai ir divi panākumi, bet Igaunijai un Portugālei - pa vienam. Čehija ir zaudējusi visos trijos mačos.