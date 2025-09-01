Turcijas basketbolisti turpina uzvaru sēriju un pārliecinoši pieveic Igauniju
Turcijas vīriešu basketbola izlase pirmdien Rīgā Eiropas čempionāta mačā ar rezultātu 84:64 (25:13, 21:14, 19:22, 19:15) pārspēja Igauniju, izcīnot ceturto uzvaru četrās spēlēs.
Turkiem Alperens Šengins izcēlās ar 21 punktu, astoņām atlēkušajām bumbām un piecām rezultatīvām piespēlēm, Erdžanam Osmani bija 14 punkti un desmit bumbas zem groziem, Adems Bona guva 12 punktus, bet Džedi Osmans - 11 punktus.
EuroBasket 2025: Latvijas spēle pret Igauniju – fani un slavenības tribīnēs
Latvijas vīriešu basketbola izlase piektdien Rīgā Eiropas čempionāta finālturnīra otrajā mačā grūtā cīņā uzvarēja Igaunijas valstsvienību.
Igaunijas izlasē rezultatīvākais ar 16 punktiem bija Kristians Kullamē, bet 12 punktus guva Kregors Hermets.
Dienas otrajā mačā A grupā plkst.18 Latvija tiksies ar Portugāli, bet trešajā spēlē plkst.21.15 - Serbija ar Čehiju. Ja Latvijas basketbolisti uzvarēs Portugāli, tad vēlāk serbu uzvaras gadījumā latvieši nodrošinās vietu astotdaļfinālā. A grupā Turcijai ir četras uzvaras četrās spēlēs, bet Serbijai - trīs panākumi trīs mačos, abām garantējot dalību astotdaļfinālā. Latvija, Igaunija un Portugāle svinējušas pa vienai uzvarai katra, bet Čehijai ir trīs zaudējumi.
Igaunijas basketbola izlases fani dodas uz "Xiaomi arēnu"
Šodien Latvijas basketbolisti Rīgā Eiropas čempionāta finālturnīra otrajā mačā tiekas ar Igauniju. Mačs "Xiaomi arēnā" sāksies plkst.18.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlē Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus. Astotdaļfinālā tiksies A un B grupu, kā arī C un D grupu komandas.