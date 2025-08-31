Polija uzvar Islandi un spēlēs Eiropas čempionāta astotdaļfinālā, Itālija sakauj Bosniju un Hercegovinu
Polijas vīriešu basketbola izlase svētdien nodrošināja vietu šī gada Eiropas čempionāta astotdaļfinālā, kuru aizvadīs pēc nedēļas Rīgā. Katovicē notikušajā D apakšgrupas spēlē poļi ar rezultātu 84:75 (19:16, 22:16, 20:19, 23:24) pārspēja Islandi.
Džordans Loids uzvarētājiem guva 26 punktus, Mateušs Ponitka pievienoja 18 punktus, astoņas atlēkušās bumbas un astoņas rezultatīvas piespēles, bet Dominikam Olejničakam bija 12 punkti un septiņas bumbas zem groziem.
Islandiešiem 21 punkts un desmit bumbas zem groziem bija Trigvi Hlinasonam, bet Elvars Fridriksons guva 13 punktus.
Pirms tam Slovēnija svinēja pirmo uzvaru, ar rezultātu 86:69 pārspējot Beļģiju, savukārt Izraēla negaidīti ar 82:69 bija pārāka pār Franciju.
D grupā Polija ir trīs uzvaras trīs spēlēs, Izraēlai un Francijai ir pa divām uzvarām, Slovēnija un Beļģija guvusi pa vienam panākumam, bet Islandei ir trīs zaudējumi.
Savukārt C apakšgrupas mačā Limasolā Itālija ar rezultātu 96:79 (22:21, 22:19, 28:21, 24:18) pieveica Bosniju un Hercegovinu.
Itāļiem ar 39 punktiem un astoņām atlēkušajām bumbām izcēlās Simone Fontekio, kurš laboja valstsvienības rezultativitātes rekordu, pa 14 punktiem iemeta Marko Spisu un Dario Tompsons, kuriem bija attiecīgi piecas un četras rezultatīvas piespēles.
Bosniešiem Jusufs Nurkičs guva 21 punktu un izcīnīja desmit bumbas zem groziem, Džonam Robersonam bija 13 punkti, bet Amaram Alibegovičam - 12.
Pirms tam Grieķija ar rezultātu 94:53 pārspēja Gruziju, bet Spānija ar 91:47 guva virsroku pār Kipru.
C grupā Grieķijai ir trīs uzvaras trīs spēlēs, divas uzvaras ir Spānijai un Itālijai, pa vienai uzvarai guvušas Gruzija un Bosnija un Hercegovina, bet trīs zaudējumi ir Kiprai.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlē Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus. Astotdaļfinālā tiksies A un B grupu, kā arī C un D grupu komandas.