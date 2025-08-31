Anastasija Sevastova apstājas "US Open" dubultspēļu otrajā kārtā
Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova pārī ar rumānieti Moniku Nikulesku svētdien Ņujorkā piedzīvoja zaudējumu ASV atklātā čempionāta otrajā kārtā. Sevastova/Nikulesku ar 2-6, 2-6 zaudēja ar devīto numuru izsētajam pārim Annai Daņiļinai no Kazahstānas un Aleksandrai Kruničai no Serbijas.
Par otrās kārtas sasniegšanu Sevastova nopelnīja 56 pasaules dubultspēļu ranga punktus.
Pirmajā kārtā Sevastova/Nikulesku ar 6-4, 6-4 pieveica Ķīnas pāri Džena Saisai/Džu Liņa.
Jau ziņots, ka vienspēļu turnīrā Sevastova, kura WTA rangā atrodas 233.vietā, ar 4-6, 1-6 piekāpās krievietei Jekaterinai Aleksandrovai (WTA 12.), nopelnot desmit WTA vienspēļu ranga punktus.
Latvijas tenisiste ASV atklātajā čempionātā startēja pirmo reizi kopš 2021.gada.
Iepriekš ziņots, ka otrajā kārtā vienspēlē zaudējumu cieta Latvijas pirmā rakete Aļona Ostapenko, bet dubultspēļu turnīrā pārī ar čehieti Barboru Krejčīkovu tika piedzīvots zaudējums pirmās kārtas mačā.
Pirmajā vienspēļu turnīra kārtā savā debijā "Grand Slam" turnīros zaudējumu cieta arī kvalifikāciju pārvarējusī Latvijas otrā rakete Darja Semeņistaja.
Sezonas pēdējais "Grand Slam" sacensību pamatturnīrs cietā seguma kortos noslēgsies nākamās nedēļas beigās.