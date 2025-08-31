Latvijas čempione RFS sarūgtina "Audu", turpinot cīņu par zelta medaļām, kamēr pretiniekiem mazinās cerības uz bronzu
Pašreizējā Latvijas čempione RFS svētdien "Tonybet" futbola virslīgas 28.kārtas noslēgumā viesos ar 1:0 (0:0) pārspēja "Audu". RFS labā vārtus guva Stefans Paničs. Vienīgie šīs spēles vārti tika gūti spēles 64.minūtē, kad pēc Dmitrija Zelenkova centrējuma precīzu sitienu izpildīja Paničs.
Desmit minūtes pirms pamatlaika beigām "Audai" bija teicama iespēja izlīdzināt rezultātu, taču VAR piešķirto 11 metru soda sitienu par spēli ar roku nerealizēja Džeksons Keniu, kura sisto bumbu atvairīja Marko Maričs.
Pēc nepilna mēneša abas komandas savā starpā tiksies arī kausa pusfinālā.
Arī līdzšinējās trīs šīs sezonas savstarpējās spēlēs ar vienu vārtu pārsvaru uzvarēja RFS.
Piektdien ceturtā apļa ievadā "Liepāja" viesu spēlē Jūrmalā ar 2:1 pārspēja "Metta" vienību, bet "Grobiņa" mājas spēlē Liepājā ar 3:2 - "Jelgavu". Sestdien "Riga" viesos ar 6:2 pārspēja "Super Nova" komandu, kamēr "Daugavpils" izbraukumā ar 1:0 bija pārāka pār "Tukums 2000" futbolistiem.
27 mačos 70 punkti ir "Riga" un 67 punkti - RFS vienībai. 28 cīņās "Liepāja" ir sakrājusi 47 punktus, "Auda" un "Daugavpils" - pa 40. "Jelgavai" ir 29 punkti, "Super Nova" ir sakrājusi 26 un "Tukums 2000" - 25, "Grobiņai" ir 23, bet '"Metta" komandai - 21 punkts.
Virslīgas čempionāts ar desmit komandu līdzdalību notiek četros apļos, katrai komandai līdz novembrim aizvadot 36 spēles.
Pagājušajā sezonā trešo reizi par čempioni kļuva RFS.