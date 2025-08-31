Izraēlas basketbolisti neapturami pret Eiropas vicečempioni Franciju, čempione Spānija samet gandrīz divreiz vairāk punktu Kiprai
Izraēlas vīriešu basketbola izlase svētdien Eiropas čempionāta mačā negaidīti pārspēja Franciju. Katovicē notikušajā D apakšgrupas spēlē Izraēla bija pārāka ar rezultātu 82:69 (17:22, 19:14, 19:20, 27:13).
Izraēlas izlasē ar 23 punktiem, astoņām atlēkušajām bumbām un piecām pārtvertām bumbām izcēlās Deni Avdija, 17 punktus guva Jams Madars, 14 punkti bija Tomeram Ginatam, bet 12 punkti un astoņas bumbas zem groziem - Romanam Sorokinam.
Francūžiem 14 punktus guva Zakarijs Risašē, 13 punkti un piecas rezultatīvas piespēles bija Elijam Okobo, bet 12 punktus iemeta Džeilens Oārs.
Pirms tam Slovēnija svinēja pirmo uzvaru, ar rezultātu 86:69 pārspējot Beļģiju. Svētdien plkst.21.30 tiksies Polija un Islande.
D grupā Polijai, Izraēlai un Francijai ir pa divām uzvarām, pēdējām divām no tām aizvadot trīs spēles, Slovēnija un Beļģija guvusi pa vienam panākumam, bet Islandei ir divi zaudējumi.
Savukārt C apakšgrupas mačā Limasolā Spānija ar 91:47 (19:9, 22:8, 29:12, 21:18) guva virsroku pār Kipru.
Spāņiem 19 punkti un astoņas atlēkušās bumbas bija Villijam Ernangomesam, bet 12 punktus guva Santi Justa. Uzvarētājiem punktus guva visi 12 spēlētāji, no kuriem mazākais spēles laiks - nepilnas deviņas minūtes - bija Huančo Ernangomesam, kurš paguva iemest deviņus punktus.
Pretiniekiem 16 punkti un sešas atlēkušās bumbas bija Derelam Vilisam.
Pirms tam Grieķija ar rezultātu 94:53 pārspēja Gruziju. Vēl šodien plkst.21.30 spēkosies Bosnija un Itālija.
C grupā Grieķijai ir trīs uzvaras trīs spēlēs, divas uzvaras ir Spānijai, pa vienai uzvarai guvušas Itālija, Gruzija un Bosnija un Hercegovina, bet trīs zaudējumi ir Kiprai.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlē Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus. Astotdaļfinālā tiksies A un B grupu, kā arī C un D grupu komandas.