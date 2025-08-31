Kārlis Ozoliņš Poznaņā izcīna karjerā trešo ITF dubultspēļu titulu
Kārlis Ozoliņš Poznaņā izcīna karjerā trešo ITF dubultspēļu titulu

Latvijas tenisists Kārlis Ozoliņš svētdien uzvarēja Starptautiskās Tenisa federācijas (ITF) Poznaņas M-25 dubultspēļu turnīrā. Ozoliņš duetā ar taivānieti Džefriju Hsu finālā ar 2-6, 6-4, 10:5 pārspēja īru Konoru Ganonu un britu Hariju Roku.

Uzvara turnīrā dod 25 ATP dubultspēļu ranga punktus.

Līdz šim karjerā Ozoliņš bija izcīnījis divus ITF M-15 dubultspēļu titulus 2021.gadā un šogad. Vienspēlēs viņš pērn izcīnīja divas M-15 trofejas.

Poznaņas turnīra vienspēlēs Ozoliņš apstājās otrajā kārtā.

