Serbijas basketbola izlases kapteinis spiests priekšlaicīgi noslēgt Eiropas čempionātu
Serbijas vīriešu basketbola izlasei Eiropas čempionāta turpinājumā nepalīdzēs komandas kapteinis Bogdans Bogdanovičs, paziņoja valstsvienība.
Turnīra otrajā spēlē ar Portugāli serbu aizsargs guva paceles cīpslas traumu. Pēc vairākām medicīniskām pārbaudēm un konsultācijas ar serba pārstāvētā Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Losandželosas "Clippers" mediķiem tika nolemts, ka basketbolists vairs nemēģinās piedalīties Eiropas čempionātā, bet sāks rehabilitācijas procesu, lai varētu sagatavoties NBA sezonai.
Bogdanovičs pirmajā spēlē ar Igauniju 25 minūtēs guva 11 punktus un atdeva septiņas rezultatīvas piespēles, bet mačā ar Portugāli pirms traumas gūšanas 15 minūtēs iemeta septiņus punktus un izcīnīja piecas atlēkušās bumbas. Spēlē ar Latviju viņš nepiedalījās.
Kā zināms Lativjas izlases un Serbijas valstsvienības mača sākumā savainojumu guva Andrejs Gražulis, kurš pameta laukumu un devās uz slimnīcu, kur konstatēja pēdas savainojumu, kas arī liegs turpināt dalību čempionātā. Savukārt Latvijas izlases spēlē pret Igauniju ceļgala savainojumu guva igauņu kapteinis Sīms Sanders Vene. Viņa trauma netiek precizēta, vien paziņots, ka nopietns ceļgala savainojums, kas arī liegs turpināt dalību meistarsacīkstēs.
Starptautiskās basketbola federācijas (FIBA) noteikumi paredz, ka turnīriem drīkst pieteikt vien 12 spēlētājus un sacensību laikā arī pēc savainojumu gūšanas tie nedrīkst tikt aizvietoti. Tātad Latvija, Serbija un Igaunija Eiropas čempionātu turpina vairs tikai 11 spēlētāju sastāvā.
Ar trīs uzvarām trīs spēlēs A grupā Serbijas un Turcijas izlases nodrošinājušas dalību astotdaļfinālā. Viens panākums trīs mačos ir Latvijai, Igaunijai un Portugālei, kamēr Čehijas izlase pie uzvarām vēl nav tikusi. A grupas komandām astotdaļfinālā, kura visas spēles notiks Rīgā, pretī stāsies B apakšgrupas četras labākās komandas, kad grupu turnīru aizvada Tamperē. Labāko sešpadsmitniekā pēc trīs spēlēm ar trīs uzvarām iekļuvušas Vācija un Somija, tam ļoti tuvu ir divus panākumu izcīnījusī Lietuva, kamēr par ceturto vietu, visticamāk, cīnīsies vienu panākumu guvusī Zviedrija un Melnkalne ar Lielbritāniju, kas pagaidām palikušas bešā.