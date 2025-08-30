Polijas basketbolisti izrauj dramatisku uzvaru, Spānija tiek pie pirmā panākuma
Polijas vīriešu basketbola izlase sestdien Katovicē izcīnīja savu otro uzvaru šī gada Eiropas čempionātā, bet Spānija Limasolā tika pie pirmā panākuma.
Džordanam Loidam 13 sekundes pirms pamatlaika beigām realizējot uzvaras metienu, D grupas saimniece Polija ar rezultātu 66:64 (19:14, 18:12, 11:25, 18:13) pārspēja Izraēlu.
Loids šajā mačā izcēlās ar 27 punktiem, sešām atlēkušajām bumbām un četrām rezultatīvām piespēlēm, bet Mateušam Ponitkam bija 16 punkti un 11 bumbas zem groziem.
Izraēlai 23 punktus guva Deni Avdija, kurš arī izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas un piecreiz rezultatīvi piespēlēja.
D grupā pēc divām spēlēm Francijai un Polijai ir pa divām uzvarām, Izraēla un Beļģija guvusi pa vienam panākumam, bet Slovēnijai un Islandei ir pa diviem zaudējumiem.
Savukārt C grupā Spānija, kas turnīru sāka ar negaidītu zaudējumu Gruzijai, otrajā cīņā ar rezultātu 88:67 (24:16, 20:14, 28:17, 16:20) pārspēja Bosniju un Hercegovinu.
Spāņiem Santjago Almada guva 19 punktus un izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, Villijam Ernangomesam bija 16 punkti, bet Dario Briselam - 15 punkti.
Bosniešiem Kenans Kamenjass guva 14 punktus un izcīnīja desmit bumbas zem groziem, bet Jusufam Nurkičam šajos rādītājos bija 10+7.
C grupā pēc divām spēlēm līdere ar divām uzvarām ir Grieķija, pa vienai uzvarai guvušas Itālija, Gruzija, Spānija un Bosnija un Hercegovina, bet divi zaudējumi ir Kiprai.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlē Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus. Astotdaļfinālā tiksies A un B grupu, kā arī C un D grupu komandas.