"Angļu valoda nav mana dzimtā." Ostapenko atvainojas par izteikumiem pēc spēles Ņujorkā
Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko sarunā ar amerikānieti Teilori Taunzendu nepietiekami skaidri izteicās par pretinieci, sestdien paziņoja Ostapenko.
Ostapenko pēc tam tika pārmests tas, ka viņas teiktais pretiniecei, kura ir melnādaina, par viņas zināšanām ("no education") bijis rasistiski.
Taylor Townsend and Jelena Ostapenko got into an argument after their match at the U.S. Open 👀 pic.twitter.com/od0GwFykBd— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 27, 2025
Sestdien Ostapenko atvainojās par saviem izteikumiem un skaidroja to nozīmi. "Angļu valoda nav mana dzimtā valoda, un, ar vārdu "education" domāju tikai tenisa etiķeti manā izpratnē, taču saprotu, ka šādu vārdu lietojums var aizskart cilvēkus ārpus korta," sociālās tīklošanās vietnē "Instagram" raksta Ostapenko.
Iepriekš Ostapenko skaidroja, ka pēc spēles pretiniecei aizrādījusi par cieņas trūkumu, jo amerikāniete neesot atvainojusies par tīklā ieservētu bumbiņu izšķirīgā brīdī, uz ko Taunzenda atbildējusi, ka viņai nav jāatvainojas. Tāpat ASV tenisiste iesildīšanos sākusi uzreiz laukumā, nevis pie gala līnijas, kā esot pieņemts.
Latvijas pirmā rakete Ostapenko WTA rangā ieņem 26.vietu, bet pretiniece pasaules rangā ir 139.vietā. Ostapenko turnīru noslēdza ar 70 WTA ranga punktiem.