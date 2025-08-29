Visā pasaulē runā par Ostapenko izdarībām
Viena no pēdējo gadu pasaules labākajām tenisistēm Naomi Osaka kritizējusi Aļonas Ostapenko izteikumus, kad Latvijas tenisiste pēc zaudējuma ASV atklātā čempionāta otrajā kārtā Teilori Taunzendu nosauca par "nekulturālu" un "neizglītotu".
Latvijas tenisiste Ostapenko trešdien Ņujorkā ASV atklātā čempionāta otrajā kārtā ar 5-7, 1-6 zaudēja amerikānietei Teilorei Taunzendai. Kā pēcspēles intervijā atklāja Taunzenda, Ostapenko viņai pēc mača pateikusi, ka tenisistei trūkst manieru un nav zināšanu.
Taunsenda, kura ir afroamerikāniete, gan uzsvēra, ka pati tos neuztvēra kā rasistiskus pārmetumus. Ostapenko savā "Instagram" ierakstā noliedza jebkādu rasistisku zemtekstu.
Savukārt Japānas četrkārtējā "Grand Slam" čempione Osaka, kura ir arī sociālā aktīviste, kas cīnās ar rasu un dzimumu vienlīdzību, norādīja: "Tas bija briesmīgs brīdis un briesmīgākā iespējamā persona, kurai to pateikt. Es nezinu, vai viņa apzinājās vēsturisko kontekstu Amerikā, bet esmu pārliecināta – viņa to vairs nekad dzīvē neatkārtos. Tas bija vienkārši šausmīgi."
Osaka uzsvēra, ka šādi vārdi īpaši sāpīgi skan sportā, kur dominē baltie spēlētāji: "Teilore ir ļoti gudra un smagi strādājusi, viņa ir pilnīgs pretstats šādiem apzīmējumiem."
Arī trešā ranga tenisiste Koko Gofa pauda atbalstu Taunzendai: "Šādus vārdus nevajadzēja izmantot. Zinot Teilori personīgi – viņa ir tieši pretstats šim."
Pasaules ranga līdere Arina Sabaļenka, kura ar Ostapenko runāja pēc incidenta, sacīja: "Viņa dažkārt zaudē kontroli. Es tikai mēģināju palīdzēt viņai nomierināties. Ceru, ka kādu dienu viņa tiks ar to galā un spēs rīkoties daudz nobriedušāk."