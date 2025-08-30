Turcijas basketbolisti pārspēj Portugāli un iekļūst astotdaļfinālā
Turcijas vīriešu basketbola izlase sestdien Rīgā nodrošināja vietu Eiropas čempionāta astotdaļfinālā, kas nākamajā nedēļas nogalē norisināsies turpat Latvijas galvaspilsētā.
Turcijas basketbolisti A apakšgrupas mačā ar rezultātu 95:54 (22:13, 29:14, 22:10, 22:17) sagrāva Portugāli.
Turkiem Alperens Šengins guva 20 punktus, izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas un atdeva piecas rezultatīvas piespēles, Emeram Jurcevenam un Furkanam Korkmazam bija pa 14 punktiem, bet Onuralps Bitims guva 13 punktus.
Portugāļiem Nēmiašs Keta iemeta 15 punktus un savāca septiņas atlēkušās bumbas, bet Travantem Viljamsam bija 14 punkti.
A apakšgrupā pēc trīs spēlēm Serbijai un Turcijai ir pa trīs uzvarām, Latvija, Igaunija un Portugāle guvušas pa panākumam, bet Čehijai ir trīs zaudējumi.
Dienas pirmajā spēlē Igaunija ar rezultātu 89:75 uzvarēja Čehiju, bet otrajā mačā Serbija ar 84:80 bija pārāka pār Latviju.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlē Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus. Astotdaļfinālā tiksies A un B grupu, kā arī C un D grupu komandas.