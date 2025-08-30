Eiropas čempions Ļebedevs “Grand Prix” posmā ierindojas devītajā vietā
Latvijas spīdvejists Andžejs Ļebedevs sestdien Vroclavā izcīnīja devīto vietu pasaules spīdveja čempionāta jeb "Grand Prix" pirmspēdējā, devītajā posmā.
Savā pirmajā braucienā Ļebedevs pēc pirmā līkuma iekārtojās otrajā pozīcijā, kuru nosargāja līdz finišam, piekāpjoties vien austrālietim Breidijam Kercam. Otrajā braucienā daugavpilietis no iekšējā celiņa ieņēma līderpozīciju, kuru ātri zaudēja čeham Janam Kveham, bet turpinājumā ciešā cīņā par otro vietu piekāpās polim Macejam Janovskim.
Trešajā braucienā no četriem braucējiem trīs cīnījās par pirmo vietu, kuru ieguva polis Bartošs Zmarzliks, atstādams aiz sevis austrālieti Džeku Holderu un Ļebedevu. Ceturtajā braucienā Ļebedevs neiesaistījās cīņā par punktiem un finišēja pēdējais, ceturtais, bet piektajā pēc stabila starta finišēja otrais aiz austrālieša Maksa Frika.
Pēc pamatsacensībām Ļebedevs ar septiņiem punktiem bija devītais. Trešās līdz desmitās vietās ieguvēji piedalījās pēdējās cerības braucienos, kuru uzvarētāji pievienojās Zmarzlikam un Kercam finālā.
Ļebedevs savu braucienu sāka ar cīņu beigu galā, taču Frika kritiena dēļ tas tika apturēts. Atkārtotā braucienā Ļebedevs piekāpās Holderam, austrālietim iekļūstot finālā. No otra brauciena finālistiem pievienojās brits Daniels Bjūlijs.
Finālā Kercs nosargāja pirmo vietu un svinēja uzvaru, otrais finišēja Zmarzliks pēc spraigas cīņas ar Bjūliju, bet ceturtais palika Holders.
Kopvērtējuma līderis pēc deviņiem posmiem ar 165 punktiem ir pasaules čempions Zmarzliks, kuram ar 162 punktiem seko Kercs. Trešajā vietā esošajam Bjūlijam ir 128 punkti. Ļebedevs ierindojas sestajā pozīcijā ar 86 punktiem.
Ļebedevs pasaules meistarsacīkstēs startē kā Eiropas čempions. Viņš ir pirmais Latvijas spīdveja braucējs, kurš ir iekļauts 15 braucēju pamatsastāvā un otro sezonu pēc kārtas var piedalīties visos posmos. Dalība pilnu sezonu viņam nodrošināta arī nākamgad.
Šī gada kalendārā ir iekļauti desmit "Grand Prix" posmi.