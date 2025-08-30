Rolands Šmits: pret Jokiču spēlējām labi, bet viņu apturēt ir gandrīz neiespējami
Serbijas vīriešu basketbola izlases līderis Nikola Jokičs vienmēr spēlēs ar augstu rezultativitāti, pat neskatoties uz to, cik agresīvi viņš tiks segts aizsardzībā, sarunā ar žurnālistiem atzina Latvijas valstsvienības spēlētājs Rolands Šmits.
"Šo spēli ļoti labi nospēlējām, nedaudz kaut kas pietrūka, bet kopsummā uzskatu, ka bija ļoti labi," teica Šmits. "Būtu paņēmuši pāris punktus no Jokiča, vēl kāds cits iemestu metienus, arī pašiem kaut kas iekristu, tad būtu cits stāsts."
Šmits vērtēja Jokiču, kurš maču pret Latviju noslēdza ar 39 punktiem un desmit atlēkušajām bumbām, kā labāko centru šobrīd pasaulē. "Protams, viņš ir ļoti meistarīgs un viņu ir grūti nosegt. Savus punktus viņš iemetīs, sedz kā gribi," piebilda Latvijas basketbolists.
Dienu iepriekš spēlē ar Igauniju Latvijas basketbolisti realizēja 18% tālmetienu, kamēr mačā ar Serbiju latvieši raidīja grozā 12 no 31 trīspunktu metiena jeb 39%.
"Nevar divas spēles pēc kārtas neiemest, kaut kad ir jāatnāk vaļā metienam. Šodien bija labāk, cerams, ka nākamajā būs vēl labāk," stāstīja Šmits.
Viņš skaidroja, ka, aizvadot divas spēles divās dienās, var just nelielu nogurumu, taču visas komandas ir vienādā situācijā, un profesionāli sportisti ir pieraduši tikt ar to galā.
Latvijas valstsvienība vēl A grupā Rīgā 1.septembrī spēlēs ar Portugāli un 3.septembrī - ar Čehiju.