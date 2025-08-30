Francija salauž Slovēniju ceturtajā ceturtdaļā, Dončičs izceļas ar 39 punktiem
Francijas vīriešu basketbola izlase sestdien Katovicē Eiropas čempionāta mačā uzvarēja Slovēniju, kuras rindās 39 punktus guva Luka Dončičs.
Francūži pēc vadības pārņemšanas ceturtajā ceturtdaļā uzvarēja ar rezultātu 103:95 (28:30, 19:24, 21:16, 35:25).
Uzvarētājiem Silvēns Fransisko atzīmējās ar 32 punktiem, septiņām bumbām zem groziem un piecām rezultatīvām piespēlēm, Elije Okobo guva 14 punktus un atdeva piecas rezultatīvas piespēles, Bilals Kulibalī guva 13 punktus, bet Zakarijs Risašē un Aleksandrs Sars - pa 12.
Dončičs šajā spēlē izcēlās arī astoņām atlēkušajām bumbām un deviņām rezultatīvām piespēlēm. Vēl slovēņiem 16 punkti un astoņas atlēkušās bumbas bija Edo Muričam, bet 15 punktus iemeta Klemens Prepeličs.
Spēle noslēdzās ar abu izlašu saplūkšanos, jo Fransisko pirmspēdējā sekundē nolēma noslēgt uzbrukumu ar metienu, lai gan komandas šķietami jau atvadījās viena no otras.
D grupā divas uzvaras divās spēlēs ir Francijai, pa panākuma guvušas Izraēla un Polija vienā mačā, kā arī Beļģija divos dueļos. Slovēnijai un Islandei ir divi zaudējumi.
Limasolā dienas otrajā spēlē Grieķija, kas atpūtināja Janni Adetokunbo, ar 96:69 (22:13, 21:18, 26:16, 27:22) pārspēja Kipru.
Grieķiem pa 18 punktiem guva Tailers Dorsijs un Konstantins Mitoglu, 14 punktus iemeta Jannulis Larendzakis, bet 12 punkti un astoņas atlēkušās bumbas bija Aleksandram Samodurovam.
Kiprai 16 punktus guva Konstanins Simidzis, 15 punkti un astoņas atlēkušās bumbas bija Derelam Vilisam, bet 12 punktus iemeta Filips Tigks.
C apakšgrupā abos mačos uzvarējusi Grieķija, pa vienai uzvarai ir Bosnijai un Hercegovinai, kas aizvadījusi vienu spēli, kā arī divus mačus nospēlējušajām Itālijai un Gruzijai. Spānijai ir viens zaudējums, bet Kiprai - divi.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlē Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus. Astotdaļfinālā tiksies A un B grupu, kā arī C un D grupu komandas.