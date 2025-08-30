“Daugavpils” izcīna uzvaru pār “Tukums 2000” ar vēlu 11 metru soda sitienu
"Daugavpils" komanda sestdien "Tonybet" futbola virslīgas 28.kārtas mačā viesos ar rezultātu 1:0 (0:0) pārspēja "Tukums 2000" vienību, uzvaru nodrošinot pamatlaika beigās ar 11 metru soda sitienu.
Uzvaras vārtus guva Jevgeņijs Miņins, kurš 88.minūtē ar realizētu "pendeli" panāca 1:0. Pirms tam tiesnešu ieskatā Oskars Vientiess soda laukumā pārkāpa noteikumus pret Modu Saidī.
Daugavpiliešu uzvaru aizēnoja aizsarga Gļeba Mihaļcova smagais savainojums spēles ievadā.
Jau ziņots, ka pirms tam turnīra līdere "Riga" viesos ar 6:2 (3:1) pārspēja "Super Nova" komandu.
Piektdien ceturtā apļa ievadā "Liepāja" viesu spēlē Jūrmalā ar 2:1 pārspēja "Metta" vienību, bet "Grobiņa" mājas spēlē Liepājā ar 3:2 - "Jelgavu".
Svētdien kārtas noslēgumā "Auda" uzņems RFS.
27 mačos 70 punkti ir "Riga" un 26 dueļos 64 punkti - RFS vienībai. 28 cīņās "Liepāja" ir sakrājusi 47 punktus, "Auda" 27 mačos un "Daugavpils" 28 dueļos - pa 40. "Jelgavai" ir 29 punkti, "Super Nova" ir sakrājusi 26 un "Tukums 2000" - 25, "Grobiņai" ir 23, bet '"Metta" komandai - 21 punkts.
Virslīgas čempionāts ar desmit komandu līdzdalību notiek četros apļos, katrai komandai līdz novembrim aizvadot 36 spēles.
Pagājušajā sezonā trešo reizi par čempioni kļuva RFS.