Itālijas basketbolisti aptur Gruzijas sparu, Beļģija dramatiskā galotnē uzvar Islandi
Itālijas un Beļģijas vīriešu basketbola izlases sestdien svinēja uzvaras Eiropas čempionāta mačos.
Itālija Limasolā ar rezultātu 78:62 (18:10, 14:22, 21:15, 25:15) pārspēja pirmajā mačā Spāniju sarūgtinājušo Gruziju.
Itāļiem 15 punktus guva Saliu Njangs, 14 pievienoja Simone Fontekio, bet 13 punkti bija Muhametam Diufam.
Gruzijai lielākoties spēlējot ar astoņiem basketbolistiem, Goga Bitadze guva 22 punktus, bet Aleksandrs Mamukelašvili - 13 punktus. Tornike Šengelija netrāpīja visus astoņus metienus.
C apakšgrupā pa vienai uzvarai ir Bosnijai un Hercegovinai un Grieķijai, kas aizvadījušas pa vienai spēlei, kā arī divus mačus nospēlējušajām Itālijai un Gruzijai. Pirmajās spēlēs zaudēja Spānija un Kipra.
Savukārt Beļģija Katovicē ar rezultātu 71:64 (17:21, 15:15, 14:16, 25:12) bija pārāka pār Islandi, pēdējo reizi vadību iegūstot vien noslēdzošajās minūtēs.
Beļģiem 16 punkti un sešas rezultatīvas piespēles bija Emanuelam Lekomtem, 13 punktus guva Žans Marks Mvema, desmit punkti un septiņas atlēkušās bumbas bija Ismaelam Bako, bet 8+10 šajos rādītājos iekrāja Hanss Vanveins.
Islandiešiem ar 20 punktiem, desmit bumbām zem groziem un pieciem bloķētiem metieniem izcēlās Trigvi Hlinasons, 13 punktus guva Elvars Fririksons, bet 12 punkti un astoņas rezultatīvas piespēles bija Martinam Hermansonam.
D grupā pirmajās spēlēs uzvarēja Francija, Izraēla un Polija. Viena uzvara divos mačos ir Beļģijai, viens zaudējums - Slovēnijai, bet divi - Islandei.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlē Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus. Astotdaļfinālā tiksies A un B grupu, kā arī C un D grupu komandas.