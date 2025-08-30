Stojkovičs paziņo Serbijas futbola izlases sastāvu spēlēm ar Latviju un Angliju
Serbijas futbola izlases galvenais treneris Dragans Stojkovičs ir paziņojis spēlētāju sarakstu 2026.gada Pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm ar Latviju un Angliju, piektdien paziņoja Serbijas Futbola asociācija (FSS).
Serbijas futbolisti ar Latviju spēlēs 6.septembrī Rīgā un Angliju - 9.septembrī Belgradā.
Serbijas izlase kopā pulcēsies pirmdien Stara Pazovā.
Latvijas izlase Pasaules kausa kvalifikāciju septembrī turpinās ar maču savā laukumā ar Serbiju un viesos pie Albānijas, oktobrī Latvijas valstsvienība mājās uzņems Andoru un Angliju, bet novembrī Latvija izbraukumā spēles ar Serbiju.
Kvalifikācijas K grupas līdere ar deviņiem punktiem trīs spēlēs ir Anglija, Albānija ir sakrājusi piecus punktus četrās cīņās, pa četriem punktiem attiecīgi divās un trīs spēlēs ir Serbijai un Latvijai, bet bez punktiem četros mačos ir Andora.
Pasaules kausa finālturnīram no Eiropas zonas kvalificēsies 16 izlases - 12 grupu uzvarētājas, bet "play-off" kārtā piedalīsies 12 otro vietu ieguvējas un četras labākās 2024./2025.gada sezonas UEFA Nāciju līgas grupu uzvarētājas, kas kvalifikācijas grupās būs ārpus labāko divnieka.
Pasaules kausa finālturnīrs Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies 2026.gada jūnijā un jūlijā. Šajā finālturnīrā 32 komandu vietā pirmoreiz spēlēs 48 izlases.
Pašreizējā pasaules čempione ir Argentīna, kas finālā Katarā pēc 3:3 120 spēles minūtēs pēcspēles sitienos ar 4:2 pārspēja Franciju. Trešo vietu ieņēma Horvātija, kas ar 2:1 pieveica Maroku.
Serbijas izlases sastāvs septembra spēlēm:
vārtsargi - Džordže Petrovičs ("Bournemouth", Anglija), Veļko Iličs (Bačka Topolas TSC), Dragans Rosičs (Novisadas "Vojvodina");
aizsargi - Nikola Milenkovičs ("Nottingham Forest", Anglija), Strahiņa Pavlovičs ("AC Milan", Itālija), Milošs Veļkovičs (Belgradas "Crvena Zvezda"), Stahiņa Erakovičs (Sanktpēterburgas "Zenit", Krievija), Alekss Terzičs ("Salzburg", Austrija), Srdžans Babičs (Maskavas "Spartak", Krievija), Kosta Nedeļkovičs ("Leipzig", Vācija), Jans Karlo Simičs ("Anderlecht", Beļģija), Nemaņa Strojičs (Telavivas "Maccabi", Izraēla);
pussargi - Nemaņa Gudeļs ("Sevilla", Spānija), Filips Kostičs (Turīnas "Juventus", Itālija), Saša Lukičs (Londonas "Fulham", Anglija), Nemaņa Maksimovičs (Dubaijas "Shabab Al Ahli", AAE), Andrija Živkovičs (Saloniku PAOK, Grieķija), Ivans Iličs ("Torino", Itālija), Lazars Samardžičs (Bergāmo "Atalanta", Itālija), Urošs Račičs (Saloniku "Aris", Grieķija), Veļko Birmančevičs (Prāgas "Sparta", Čehija), Aleksandrs Katajs (Belgradas "Crvena Zvezda"), Stefans Mitrovičs ("Verona", Itālija), Ogņens Ugrešičs (Belgradas "Partizan");
uzbrucēji - Aleksandrs Mitrovičs ("Al Hilal", Saūda Arābija), Luka Jovičs (Atēnu AEK, Grieķija), Dušans Vlahovičs (Turīnas "Juventus", Grieķija), Nikola Štuličs ("Charleroi", Beļģija).