foto: fiba.basketball
Izraēlas izlases basketbolists Deni Avdija.
Basketbols

Izraēlas basketbola zvaigzne pazaudē pusi zoba un atzīst: "Tas bija tā vērts"

Sporta nodaļa

Jauns.lv

Sāpīgu cenu par pirmo uzvaru samaksājis Izraēlas basketbola komandas līderis Deni Avdija. Izraēlas valstsvienība Katovicē ar 83:71 pārspēja Islandi, taču Avdijam spēles laikā tika nošķelta puse no priekšējā zoba.

Kādā epizodē NBA kluba Portlendas "Trail Blazers" spēlētājs Deni Avdija saņēma pretinieka sitienu, un viņam tika nolauzts priekšējais zobs, tomēr Avdija turpināja spēli un galu galā guva 20 punktus. Pēc spēles Avdija Instagram ievietoja īsu video, kurā redzams, kā nolauztais zobs izskatās tuvplānā. "Pirmā uzvara. Tas bija tā vērts," situāciju raksturoja basketbolists, savam ierakstam pievienojot zilu un baltu sirsniņu, kas ir Izraēlas nacionālās krāsas.

Deni Avdija / Instagram. Foto: ekrānuzņēmums no Instagram
Deni Avdija / Instagram. Foto: ekrānuzņēmums no Instagram

Jau vēstīts, ka Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlē Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Izslēgšanas turnīram, kas notiks tikai Rīgā, kvalificēsies katras grupas četras labākās komandas. 

