“Eurobasket” spēļu laukumu rotā ķīniešu hieroglifi. Kas tur rakstīts?
Eiropas čempionāta laikā uz Rīgas arēnas grīdas var manīt ķīniešu hieroglifus. Tas ir Starptautiskās basketbola federācijas (FIBA) globālais partneris, viens no Ķīnas lielākajiem piena produktu ražotājiem. Kopumā Eiropas čempionātu un citus FIBA turnīrus atbalsta liels skaits Ķīnas kompāniju.
No 27. augusta Rīgā norisinās 2025. gada Eiropas čempionāts basketbolā. Arēnu piedzīvojušās krasas pārvērtības - tajā parādījušies ne tikai jauni basketbola grozi, kas ir uz palikšanu, bet arīdzan ir jauna grīda un citi uzlabojumi. Uz spēļu grīdas, ko FIBA nodrošina sadarbība ar dāņu kompāniju “Junckers”, attēloti vairāki globālie partneri jeb organizācijas atbalstītāji.
Starp tiem ir vairāki uzņēmumi no Ķīnas - multimediju kompānija “Tencent”, dzeramā ūdens ražotājs “Ganten”, dažādu elektronisko preču ražotāju un tirgotāju TCL, kā arī viens no lielākajiem Ķīnas un pasaules piena produktu ražotājiem “Yili Group”. Soda laukumā šīs kompānijas logo redzams ar tās nosaukumu ķīniešu valodā. 2024. gadā “Yili Group” ieņēmumi tika lēsti gandrīz 16 miljardu ASV dolāru (aptuveni 13,7 miljardi eiro) apmērā. Tās produkti gan mērķēti Ķīnas tirgum, taču tas iegādājies arī uzņēmumus citviet pasaulē, piemēram, Jaunzēlandē, kā arī ar Eiropu sadarbojies inovāciju jomā.
Kā uzzināja Jauns.lv, tad visi nosauktie Ķīnas uzņēmumi ir FIBA globālie partneri. Tas nozīmē, ka to logo tiek attainoti arī citos tās rīkotajos turnīros, un līdz ar to Eiropas čempionāts nav nekāds izņēmums. Šajā vasarā reģionālie basketbola turnīri notikuši arī Āzijā, Āfrikā un bez Eiropas šobrīd norit arī cīņa par troni Amerikas kausā. "Yili Group" ar FIBA sadarbojas kopš 2023. gada un pušu sadarbība ilgs vismaz līdz 2027. gada Pasaules kausam.
Bez jau norādītajām Ķīnas kompānijām FIBA globālie partneri ir arī tādi zināmi uzņēmumi kā “Molten” (bumbu ražotājs), “Nike” (apavu ražotājs), “Tissot” (pulksteņu ražotājs). Tāpat neiztiek bez sporta totalizatora klātbūtnes, vienam no globālajiem partneriem esot likmju pieņemšanas kantorim “1XBET”.
Tāpat jānorāda, ka 2024. gadā “Arēna Rīga” pārsaucās par “Xiaomi Arēna”. “Xiaomi” ir ķīniešu viedtālruņu ražotājs, tiekot uzskatītam, ka pašlaik tas ir otrs lielākais telefonu ražotājs pasaulē. Ņemot vērā, ka starp FIBA globālajiem partneriem ir viens no “Xiaomi” lielākajiem konkurentiem TCL (un otrādi), tad Eiropas čempionāta mājaslapā kā spēļu mājvieta tiek norādīta “Arēna Rīga”, nevis tās jaunais nosaukums.
Eiropas čempionāts basketbolā ilgs līdz 14. septembrim. Rīga bez A grupas spēlēm uzņems arī visas izslēgšanas cīņas. Latvijas izlase turnīru sāka ar bezcerīgu zaudējumu pret Turciju, un turnīru turpinās 29. augustā pret ziemeļu kaimiņiem igauņiem.