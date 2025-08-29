Markanena superspēle sekmē Somijas basketbolistu otro uzvaru
Somijas vīriešu basketbola izlase piektdien Tamperē Eiropas čempionāta finālturnīrā izcīnīja otro panākumu divās spēlēs, Lauri Markanenam uzvarētāju labā gūstot 43 punktus.
Somija B grupas spēlē ar 109:79 (30:21, 28:21, 23:14, 28:23) pārspēja Lielbritāniju.
Somiem Markanens sakrāja 43 punktus un četras pārķertas bumbas. Sasu Salins sakrāja 21 punktu, kā arī pa piecām atlēkušajām bumbām un rezultatīvām piespēlēm, bet Olivjē Nkamuā - 13 punktus un septiņas atlēkušās bumbas.
Lielbritānijas komandā 13 punktus guva Lūks Nelsons, 12 - Mailzs Hesons, bet pa desmit punktiem - Akvasi Jeboā, kura kontā arī astoņas atlēkušās bumbas, un Tariks Filips, kurš arī piecreiz rezultatīvi piespēlēja.
Jau ziņots, ka pirmajās B grupas spēlēs piektdien Vācijas valstsvienība ar 105:83 pārspēja Zviedriju, bet Lietuvas izlase ar 94:67 pārspēja Melnkalni, sagādājot tai otro zaudējumu.
Pa divām uzvarām grupā ir Vācijai, Lietuvai un Somijai, bet pa diviem zaudējumiem - Zviedrijai, Melnkalnei un Lielbritānijai.
Jau ziņots, ka A grupā, kas mačus aizvada Rīgā, Turcija ar 92:78 pieveica Čehiju, bet Latvija ar 72:70 - Igauniju.
Dienas pēdējā mačā Rīgā Portugāle tiekas ar Serbiju. Visas Eiropas čempionāta spēles tiek rādītas "Go3" platformā.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlēs Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Izslēgšanas turnīram, kas notiks tikai Rīgā, kvalificēsies katras grupas četras labākās komandas.