Sevastova sasniedz "US Open" dubultspēļu otro kārtu
Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova pārī ar rumānieti Moniku Nikulesku piektdien Ņujorkā svinēja uzvaru ASV atklātā čempionāta pirmajā kārtā.
Sevastova/Nikulesku ar 6-4, 6-4 pieveica Ķīnas pāri Džena Saisai/Džu Liņa.
Spēli ar servi sāka Sevastova/Nikulesku, līdz astotajam geimam abiem duetiem uzvarot savas serves geimus. Sākot ar astoto geimu, uzvarēja servi uzņemošais pāris, Latvijas/Rumānijas pārim setā uzvarot ar pirmo setbumbu - 6-4.
Arī otro setu ar servi sāka Sevastova un Nikulesku, sesto geimu, servējot pretiniecēm, uzvarot "sausā".
Devītajā geimā ķīnietes uzvarēja, servējot Sevastovai un Nikulesku, bet desmitajā geimā Latvijas/Rumānijas pāris uzvarēja ar pirmo mačbumbu - 6-4.
Par uzvaru Sevastova nopelnīja 56 pasaules dubultspēļu ranga punktus.
Otrajā kārtā uzvarētājas tiksies ar turnīrā ar devīto numuru izsēto pāri Anna Daņiļina (Kazahstāna)/Aleksandra Kruniča (Serbija), kas pirmajā kārtā ar 6-1, 6-1 sagrāva horvātieti Antoniju Ružiču un nīderlandieti Bibiani Skofsu.
Jau ziņots, ka vienspēļu turnīrā Sevastova, kura WTA rangā atrodas 233.vietā, ar 4-6, 1-6 piekāpās krievietei Jekaterinai Aleksandrovai (WTA 12.), nopelnot desmit WTA vienspēļu ranga punktus.
Latvijas tenisiste ASV atklātajā čempionātā startē pirmo reizi kopš 2021.gada.
Iepriekš ziņots, ka otrajā kārtā vienspēlē zaudējumu cieta Latvijas pirmā rakete Aļona Ostapenko, bet dubultspēļu turnīrā pārī ar čehieti Barboru Krejčīkovu tika piedzīvots zaudējums pirmās kārtas mačā.
Pirmajā vienspēļu turnīra kārtā savā debijā "Grand Slam" turnīros zaudējumu cieta arī kvalifikāciju pārvarējusī Latvijas otrā rakete Darja Semeņistaja.
Sezonas pēdējais "Grand Slam" sacensību pamatturnīrs cietā seguma kortos noslēgsies nākamās nedēļas beigās.