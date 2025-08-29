Dāvis Bertāns: ja pirmajā puslaikā iemestu brīvos metienus, būtu vieglāka spēle
Ja Latvijas vīriešu basketbola izlase mačā ar Igauniju pirmajās divās ceturtdaļās iemestu brīvos metienus, tad spēle būtu ritējusi vienkāršāk, sarunā ar žurnālistiem atzina Latvijas valstsvienības spēlētājs Dāvis Bertāns.
"Ļoti smagi fiziski, brīžiem bija vairāk uz regbija pusi nekā basketbols, bet ir jāmāk uzvarēt arī tādas spēles. Nocīnījāmies līdz galam un godam, bija grūta spēle un tādas arī jāmāk uzvarēt," stāstīja Bertāns.
"Dažas ķermeņa daļas sāpēs vēl ilgi pēc šīs spēles, bet ļoti ātri sapratām, kā ir jāspēlē, kas ir limits, ko tiesneši atļauj, un ātri adaptējāmies," viņš turpināja.
Tālmetienu precizitāte Latvijas basketbolistiem šajā mačā bija divreiz sliktāka par pretiniekiem (18%).
"Ja pirmajā puslaikā būtu sametuši tos brīvos metienus, tad būtu nedaudz vieglāka spēle. Nav viegli šādas spēles uzvarēt," skaidroja Bertāns. "Bija ļoti daudz trīspunktu metienu, pirmajā ceturtdaļā bija četri vai pieci pilnībā brīvi. Pēc tam uz otro puslaiku kaut kādi metieni iekrita, un tā spēle aizgāja nedaudz vieglāk. Prieks, ka dienā, kad nekrīt metieni, varam uzvarēt spēli."
Abu valstu fani mača laikā bija arēnā radīja pamatīgu troksni, taču Bertāns norādīja, ka skaļā atmosfēra nav traucējusi pārāk daudz.
"Visi kopā esam spēlējuši tik ilgi, kaut kādā brīdī, fokusiņš kaut kur pietrūka, samainījāmies, kur nevajadzēja mainīties. Tas nebija tik ļoti par komunikāciju. Zinām, ko mēs darām, un tā komunikācija notiek gandrīz telepātiski," stāstīja basketbolists. "Tiešām bija diezgan patīkama atmosfēra no abām pusēm. Arī varu apsveikt igauņus ar labu spēli, faniem abās pusēs bija interesanti."
Latvijas valstsvienība A grupā turnīra turpinājumā Rīgā 30. augustā spēlēs ar Serbiju, 1. septembrī - ar Portugāli un 3. septembrī - ar Čehiju.