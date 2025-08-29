Banki: Iespējams, tas nebija labākais basketbools
Latvijas vīriešu basketbola izlasei uzvarā pār Igauniju nepadevās labākā spēle, taču basketbolisti spēlēja ar augstu intensitāti, preses konferencē atzina Latvijas valstsvienības galvenais treneris Luka Banki.
Latvijas basketbolisti piektdien Eiropas čempionāta finālturnīrā izcīnīja pirmo uzvaru, ar 72:70 pārspējot Igauniju.
"Esam priecīgi izcīnīt savu pirmo uzvaru šādā atmosfērā. Abu komandu fani paveica kaut ko lielisku, kas noteikti palīdzēja komandām laukumā. Iespējams, tas nebija labākais basketbols, bet intensitātes ziņā bija izcila cīņa," stāstīja Banki.
"Viņu fizikalitātei jau no sākuma bija skaidrs mērķis izjaukt mūsu sistēmu, un spēlēt uz piezīmju robežas. Pa mazam tas izjauca mūsu mieru, bet esmu priecīgs, ka Latvija spēja uz to atbildēt, un sāka ar cīņu aizsardzībā," turpināja treneris.
Latvijas basketbolisti šajā mačā realizēja 37% metienu no spēles, un Banki izcēla, ka šajā mačā izdevies gūt panākumu ar smagu cīņu.
"Ja pievērsīsiet uzmanību mūsu realizēto metienu procentam, var rasties jautājumi, kā var uzvarēt maču ar tādu procentu. Tas vēlreiz pierāda, ka ar centību viss ir iespējams. Ceru, ka tādu cīņassparu kādu dienu apvienosim ar labāku metienu procentu," skaidroja treneris.
Jau rītvakar Latvija stāsies pretī vienai no turnīra favorītēm Serbijai, un Banki norādīja, ka Eiropas čempionātā sagaida grūtas spēles katru vakaru.
"Jau sagatavošanās posmā mēģinājām spēlētājus pieradināt pie ātras atjaunošanās, mūsu komandas personāls strādā 24 stundas diennaktī, cerēsim, ka arī pretiniekiem vajadzēs papildu enerģiju spēlē. Saprotu, ka mums pretī būs izcila komanda ar lielu un dziļu rotāciju," stāstīja Banki. "Es teiktu, ka esam iztērējuši ne tikai fiziskos spēkus, bet arī mentālo enerģiju. Pēdējās 24 stundas nebija vieglas."
Savukārt Kristaps Porziņģis, kurš ar 23 gūtajiem punktiem bija rezultatīvākais Latvijas izlases rindās, izcēla, ka bija ļoti grūta spēle lieliskā atmosfērā.
"Varbūt nebija skaistākā spēle no mūsu puses, bet fani izbauda šādus mačus, kuros ir cīņa. Mēs noteikti varam uzlabot savu efektivitāti, bet kopumā bija jautra spēle, kurā piedalīties," teica Porziņģis.
Viņš salīdzināja Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) finālsērijas atmosfēru ar šo maču, un atzina, ka intensitāte šādās cīņās ir līdzīga.
"Šādās spēlēs basketbols dažreiz kļūst haotisks un brīžiem vajag piebremzēt. Ir lielāka iespēja, ka kaut kas notiks ne tā, kā paredzēts. Abos gadījumos ir augsta intensitāte, un tās ir labākās spēles, kurās piedalīties," stāstīja Porziņģis.
Igaunijas basketbolisti pret Porziņģi iekrāja kopā deviņas personīgās piezīmes, taču latvietis norādīja, ka ir jau pieradis, ka pretinieki pret viņu spēlē fiziski.
"Pat uzlikt aizsegu man ir cīņa. Man jābūt gudram, ir epizodes, kurās jāizmanto spēks, bet ir epizodes, kurās jāizmanto ātrums," piebilda basketbolists.
Porziņģis norādīja, ka sestdien būs grūti apturēt Serbijas līderi Nikolu Jokiču, tāpēc galvenais uzdevums būs serba ierobežošana, mēģinot viņam maksimāli apgrūtināt spēli.
Latvijas valstsvienība A grupā turnīra turpinājumā Rīgā 30.augustā spēlēs ar Serbiju, 1.septembrī - ar Portugāli un 3.septembrī - ar Čehiju.