Latvijas basketbola izlasei piektdien Eiropas čempionāta mačā ar vienkāršāku pieeju spēlei izdevās salauzt pretinieces Igaunijas pretestību, sarunā ar žurnālistiem secināja aizsargs Kristers Zoriks.
Basketbols
Šodien 21:35
Zoriks par spēli pret Igauniju: "Viņi sāka labāk, bet mēs kaut kā lēnām, lēnām tikām priekšā"
Latvijas basketbola izlasei piektdien Eiropas čempionāta mačā ar vienkāršāku pieeju spēlei izdevās salauzt pretinieces Igaunijas pretestību, sarunā ar žurnālistiem secināja aizsargs Kristers Zoriks.
"Bija ļoti grūta spēle, fiziska. Viņi sāka labāk, bet mēs kaut kā lēnām, lēnām tikām priekšā," teica Zoriks. "Sākām mainīties, neļāvām viņiem iekļūt soda laukumā, kā viņiem tas izdevās pirmajā puslaikā."
Spēles pirmajā puslaikā pretiniekiem izdevās izpildīt tālmetienus ar augstu precizitāti.
"Igauņi sāka ar mazo sastāvu, kurā ir labi metēji. Viņi arī spēlēja tā, lai izvirzītus metējus labās pozīcijās. Sākumā nevarējām tikt ar to galā. Kad sākām spēlēt vienkāršāk, nolauzām viņus," skaidroja Zoriks.
Latvijas valstsvienība A grupā turnīra turpinājumā Rīgā 30.augustā spēlēs ar Serbiju, 1.septembrī - ar Portugāli un 3.septembrī - ar Čehiju.