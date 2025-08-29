Čehi parāda Turcijai lielu pretestību. Šengins un Osmans tomēr nokārto favorītu uzvaru
Turcijas vīriešu basketbola izlase piektdien Rīgā svinēja otro uzvaru divos Eiropas čempionāta finālturnīra mačos.
Turcija A grupas mačā Rīgā ar 92:78 (21:27, 24:10, 27:25, 20:16) pieveica Čehiju. Uzvarētājiem Alperens Šengins sakrāja 23 punktus, 12 atlēkušās bumbas un deviņas rezultatīvas piespēles, 21 punktu guva Džedi Osmans, bet 16 punktus - Erdžans Osmani. Čehiem vienīgais desmit gūto punktu robežu sakrāja Martin Peterka.
Turki uzvarēja cīņu zem groza (38:26), kā arī nedaudz precīzāk izpildīja metienus no visām distancēm.
Plkst.18 "Xiaomi arēnā" Rīgā sāksies Latvijas un Igaunijas valstsvienību spēle, to tiešraidē translējot televīzijas kanālam TV3, bet plkst.21.15 spēlēs Portugāle ar Serbiju. Jau ziņots, ka piektdien Somijas pilsētā Tamperē B grupas mačā Vācija ar 105:83 pārspēja Zviedriju.
Plkst.16.30 šajā grupā Lietuva uzsāka spēli ar Melnkalni, bet plkst.20.30 Somija tiksies ar Lielbritāniju. Visas Eiropas čempionāta spēles tiek rādītas "Go3" platformā.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlē Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus.