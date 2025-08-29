Jānis Ikaunieks vīlies par RFS sniegumu Eirokausos, Morozs uzņemas atbildību
Latvijas čempionvienības futbolā RFS spēlētājs Jānis Ikaunieks pēc ceturtdien piedzīvotās izstāšanās no UEFA Konferences līgas sacensībām norādīja, ka mērķi nav sasniegti un šī Eirokausu sezona ir izgāzta.
Jau ziņots, ka ceturtdien RFS savā laukumā UEFA Konferences līgas kvalifikācijas "play-off" kārtā atbildes mačā spēlēja neizšķirti 2:2 (1:1) ar Maltas komandu Hamrunas "Spartans", divu maču summā zaudējot pretiniekiem ar 2:3.
"Nezinu, kas pietrūka, lai gūtu vēl vienus vārtus. Ja zinātu, tad gūtu," pēc spēles sarunā ar Latvijas televīziju (LTV) sacīja Ikaunieks. "Jebkurš klubs, kurš spēlē šajās sacensībās ir cienīgs. Šeit vienmēr ir jāparāda ļoti labs sniegums un arī jābūt kaut kur veiksmei."
Kā atzīmēja Ikaunieks, tad sezonu kopumā Eirokausos viņš vērtē ar mīnus zīmi, jo mērķis bija tikt kādā no kontinenta klubu sacensībām pamatturnīra fāzē. "Tā kā tas neizdevās, tad Eirokausi ir izgāzti," sacīja Latvijas izlases spēlētājs.
Komandas galvenais treneris Viktors Morozs pēc spēles preses konferencē atklāja, ka neizpildītais uzdevums par tikšanu kāda Eirokausa pamatturnīrā ir viņa atbildība. Viņš norādīja, ka kopumā jau šī gada sākumā, kad klubs vēl piedalījās Eiropas līgā, bija skaidrs, ka daudz kas tās modelī mainīsies.
RFS UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas pirmajā kārtā divu maču summā ar 2:0 pārspēja Tallinas "Levadia", bet otrajā kārtā ar 1:5 zaudēja Zviedrijas čempionei "Malmo". UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas trešajā kārtā RFS ar 1:3 piekāpās Somijas čempionei Koupio "KuPS", nonākot Konferences līgā.
"Spartans" Čempionu līgas kvalifikācijas pirmajā kārtā pēc 2:2 divu maču summā pēcspēles sitienos ar 11:10 pārspēja Viļņas "Žalgiris" komandu, bet otrajā kārtā ar 0:6 zaudēja Kijivas "Dynamo". Eiropas līgas kvalifikācijas trešajā kārtā maltieši ar 2:5 piekāpās Izraēlas vienībai Telavivas "Maccabi".
Jau ziņots, ka "Riga" futbolisti trešdien savā laukumā ar 1:0 pārspēja Prāgas "Sparta", taču divu maču summā piekāpās ar 1:2. Konferences līgas kvalifikācijas pirmo kārtu nepārvarēja "Auda" un "Daugavpils". Aizvadītajā sezonā par Konferences līgas uzvarētāju kļuva Londonas "Chelsea", kas finālā ar 4:1 apspēlēja Seviljas "Real Betis".