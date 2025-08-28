Neizšķirts ar Maltas "Spartans" pieliek punktu arī Latvijas čempiones RFS Eiropas sezonai. UEFA Konferences līgas pamatturnīrs būs bez mūsējiem
Latvijas futbola komanda RFS ceturtdien savā laukumā Rīgā spēlēja neizšķirti un zaudēja UEFA Konferences līgas kvalifikācijas "play-off" kārtā divu spēļu summā, neiekļūstot pamatturnīrā. Atbildes mačā RFS ar 2:2 (1:1) spēlēja neizšķirti ar Maltas komandu Hamrunas "Spartans", divu maču summā zaudējot pretiniekiem ar 2:3. Rīgas komanda, zaudējot divu cīņu summā, neiekļuva UEFA Konferences līgas pamatturnīrā, kamēr līgas fāzi pirmo reizi sasniedza "Spartans".
Maltas komanda izvirzījās vadībā jau pēc spēlētām 12.minūtēm, kad rīdzinieku vārtos bumbu raidīja Serinjs Tiunē.
Aptuveni trīs minūtes vēlāk Mors Tallā pretinieku soda laukumā izprovocēja pārkāpumu, kas RFS ļāva tikt pie 11 metru soda sitiena. To precīzi izpildīja Stefans Paničs, rezultātam kļūstot neizšķirtam 1:1.
Nedaudz vairāk nekā 20 minūtes līdz pamatlaika beigām pēc Antes Čoriča centrējuma ar galvu bumbu RFS vārtos nogādāja Vinčenco Polito, atjaunojot Hamrunas komandai divu vārtu pārsvaru.
87.minūtē pēc Jāņa Ikaunieka centrējuma no laukuma stūra precīzs bija Darko Lemajičs, kurš ar galvu raidīja bumbu viesu vārtos un panāca neizšķirtu 2:2.
Atlikušajā spēles daļā pretinieki mēģināja vilkt spēles laiku, un kompensācijas laika izskaņā RFS tika pie stūra sitiena, taču Mareša raidītā bumba lidoja pārāk tālu. Turpinājumā RFS vairs netika pie vārtu gūšanas iespējām, viesiem izcīnot panākumu divu maču summā.
Pagājušajā nedēļā pirmajā mačā Maltas pilsētā Takali ar 1:0 uzvarēja mājinieki.
RFS UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas pirmajā kārtā divu maču summā ar 2:0 pārspēja Tallinas "Levadia", bet otrajā kārtā ar 1:5 zaudēja Zviedrijas čempionei "Malmo". UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas trešajā kārtā RFS ar 1:3 piekāpās Somijas čempionei Koupio "KuPS", nonākot Konferences līgā.
"Spartans" Čempionu līgas kvalifikācijas pirmajā kārtā pēc 2:2 divu maču summā pēcspēles sitienos ar 11:10 pārspēja Viļņas "Žalgiris" komandu, bet otrajā kārtā ar 0:6 zaudēja Kijivas "Dynamo". Eiropas līgas kvalifikācijas trešajā kārtā maltieši ar 2:5 piekāpās Izraēlas vienībai Telavivas "Maccabi".
Jau ziņots, ka "Riga" futbolisti trešdien savā laukumā ar 1:0 pārspēja Prāgas "Sparta", taču divu maču summā piekāpās ar 1:2.
"Play-off" kārtas uzvarētāji iekļūst Konferences līgas grupas turnīrā, bet zaudētājiem Eirokausu sezona būs beigusies.
Konferences līgas kvalifikācijas pirmo kārtu nepārvarēja "Auda" un "Daugavpils".
Aizvadītajā sezonā par Konferences līgas uzvarētāju kļuva Londonas "Chelsea", kas finālā ar 4:1 apspēlēja Seviljas "Real Betis".