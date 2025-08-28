Aļona Ostapenko
Šodien 00:05
Aļona Ostapenko apstājas "US Open" dubultspēļu turnīra pirmajā kārtā
Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko pārī ar čehieti Barboru Krejčīkovu ceturtdien ASV atklātā čempionāta dubultspēļu sacensībās piedzīvoja zaudējumu pirmās kārtas mačā. Ostapenko/Krejčīkova ar 6-4, 2-6, 3-6 zaudēja ar ungārietei Timejai Babošai un Luizai Stefani no Brazīlijas, kurām turnīrā ticis 11.numurs.
Par zaudējumu pirmajā kārtā Latvijas un Čehijas duets nopelnīja desmit WTA dubultspēļu ranga punktus. Latvijas tenisistei šis ir ceturtais turnīrs šosezon pārī ar Krejčīkovu.
Ostapenko šosezon pārī ar taivānieti Suveju Sji sasniedza finālu Vimbldonas čempionāta un Austrālijas atklātā čempionāta dubultspēļu sacensībās.
Jau ziņots, ka vienspēlēs Ostapenko, kura WTA rangā atrodas 26.vietā, otrās kārtas mačā ar 5-7, 1-6 zaudēja amerikānietei Teilorei Taunzendai (WTA 139.). Pirmo kārtu nepārvarēja Latvijas šī brīža otrā rakete Darja Semeņistaja un Anastasija Sevastova.
ASV atklātais čempionāts norisinās cietā seguma kortos.