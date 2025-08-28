Dončičs plosās, taču Slovēnija zaudē Polijai; Adetokunbo un Grieķija izrēķinās ar Itāliju
Polijas vīriešu basketbola izlase ceturtdien Katovicē Eiropas čempionāta finālturnīrā izcīnīja panākumu pār Slovēniju. D grupas spēlē poļi ar 105:95 (29:25, 18:21, 33:23, 25:26) pārspēja Slovēniju.
Polijas uzvaru ar 32 punktiem sekmēja Džordans Loids, vēl 23 punktus un septiņas atlēkušās bumbas iekrāja Mateušs Ponitka, bet pie 15 punktiem tika Andžejs Pluta.
Slovēnijas valstsvienības labā 34 punktus guva Luka Dončičs, kurš arī iekrāja deviņas rezultatīvas piespēles un piecas pārtvertas bumbas, kamēr 17 punktus pievienoja Edo Muričs.
Trešās ceturtdaļas vidū poļi bija iekrājuši 15 punktu pārsvaru, kuru ceturtās ceturtdaļas ievadā Slovēnijai izdevās samazināt līdz septiņiem punktiem. Tuvojoties pamatlaika izskaņai, Loids rezultatīvi noslēdza divus poļu uzbrukumus, kas ļāva tikt pie droša pārsvara +12, un vienai no turnīra mājiniecēm Polijai tikt pie panākuma.
D grupas pirmajos mačos Izraēla ar 83:71 pārspēja Islandi, un Francija ar 92:64 sagrāva Beļģiju.
Savukārt C grupā, kas mačus aizvada Kiprā, Grieķija ar 75:66 (22:12, 14:20, 20:13, 19:21) pārspēja Itāliju. Grieķijas izlasē tikai Jannis Adetokunbo guva vismaz desmit punktus. Viņš maču noslēdza ar 31 punktu un septiņām atlēkušajām bumbām, bet vēl deviņus punktus pievienoja Kosts Sluks un Konstantins Mitoglu.
Itālijas izlasē ar 15 punktiem, septiņām bumbām zem groziem un piecām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Nikolo Melli.
Jau ziņots, ka C grupas pirmajā mačā Gruzija ar 83:69 uzvarēja 2022.gada Eiropas čempioni Spāniju, bet pēc tam Bosnija un Hercegovina ar 91:64 guva pārliecinošu panākumu pār mājinieci Kipru.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlēs Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Izslēgšanas turnīram, kas notiks tikai Rīgā, kvalificēsies katras grupas četras labākās komandas.