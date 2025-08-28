Mārtiņš Dzierkals
Hokejs
Vakar 23:47
Mārtiņš Dzierkals gūst divus vārtus, viņa "Sparta" ar uzvaru Austrijā sāk IIHF Čempionu līgas sezonu
Latvijas hokejists Mārtiņš Dzierkals ceturtdien Starptautiskās Ledus hokeja federācijas (IIHF) Čempionu līgas sezonas pirmajā spēlē izcēlās ar diviem gūtiem vārtiem un sekmēja Prāgas "Sparta" panākumu. "Sparta" viesos ar 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) pārspēja Klāgenfurtes KAC.
Dzierkals uz ledus bija 15 minūtes un sešas sekundes, kuru laikā trīs reizes meta pa pretinieku vārtiem, nopelnīja divu minūšu noraidījumu un iekrāja pozitīvu lietderības koeficientu +2.
Pirmās trešdaļas izskaņā Dzierkals izvirzīja vadībā Prāgas komandu, kad ar precīzu metienu noslēdza pretuzbrukumu, bet otrās ceturtdaļas vidū latvietis guva vārtus mazākumā un dubultoja "Sparta" pārsvaru.
Čempionu līgas pamatturnīrā 24 komandas aizvada sešas spēles, bet to vieta tiek noteikta kopējā tabulā, 16 labākajām kvalificējoties izslēgšanas spēlēm.
Iepriekšējā sezonā IIHF Čempionu līgas turnīrā uzvarēja Rūdolfa Balcera pārstāvētā Cīrihes "Lions".
Turnīrs pirmo reizi norisinājās 2014./2015.gada sezonā.