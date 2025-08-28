Latviešu futbolisti nespēlēja, kad "Aberdeen" cieta sakāvi
Vakar 23:35
Pēc sakāves Rumānijā Tobera un Vītola pārstāvētā Skotijas "Aberdeen" spēlēs UEFA Konferences līgas pamatturnīrā
Latvijas aizsarga Kristera Tobera un vārtsarga Rodrigo Vītola pārstāvētā Skotijas virslīgas vienība "Aberdeen" ceturtdien piedzīvoja zaudējumu UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas "play-off" kārtā, taču iekļuva UEFA Konferences līgas pamatturnīrā jeb līgas fāzē. Atbildes spēlē "Aberdeen" viesos ar 0:3 (0:1) zaudēja Bukarestes FCSB, divu maču summā piekāpjoties ar 2:5.
Tobers nebija iekļauts pieteikumā, bet Vītols palika rezervē.
"Aberdeen" jau pirmā puslaika izskaņā palika mazākumā, kad pie otrās dzeltenās kartītes tika Aleksandrs Jensens. Īsi pēc tam mājinieku rindās 11 metru soda sitienu precīzi izpildīja Dariuss Olaru un panāca 1:0 Bukarestes komandas labā.
Otrā puslaika ievadā nepilnu septiņu minūšu laikā "Aberdeen" vārtos bumbu raidīja Adrians Suts un Olaru, rezultātam kļūstot 3:0 laukuma saimnieku labā.
Dueļa uzvarētāji spēlēs Eiropas līgas grupas turnīrā, bet zaudētāji - Konferences līgas grupas turnīrā.
