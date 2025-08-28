Čempione PSG pret "Bayern" un "Barcelona", "Liverpool" pret "Real": UEFA Čempionu līgas pamatturnīra izloze sola aizraujošas milžu cīņas
Pagājušās sezonas turnīra uzvarētāj Parīzes "Saint-Germain" (PSG) UEFA Čempionu līgas pamatturnīrā jeb līgas fāzē spēkosies ar Vācijas futbola bundeslīgas uzvarētāju Minhenes "Bayern" un Spānijas čempioni "Barcelona", noskaidrojās ceturtdien notikušajā izlozē. PSG savā laukumā uzņems "Bayern", bet ar "Barcelona" spēkosies izbraukumā.
Tāpat parīzieši līgas fāzē tiksies ar Itālijas klubu Bergāmo "Atalanta", vēl vienu Vācijas vienību Leverkūzenes "Bayer", Anglijas premjerlīgas klubiem Totenhemas "Hotspur" un Ņūkāslas "United", kā arī Spānijas vienību Bilbao "Athletic" un Lisabonas "Sporting" no Portugāles.
Savukārt otra pagājušās sezonas fināliste Milānas "Inter" līgas fāzē tiksies ar Anglijas klubiem "Liverpool" un Londonas "Arsenal", Vācijas bundeslīgas vienību Dortmundes "Borussia", Nīderlandes klubu Amsterdamas "Ajax", Bilbao "Athletic", Beļģijas čempioni Senžilas "Union", Prāgas "Slavia" un Čempionu līgas debitanti Almati "Kairat" no Kazahstānas.
Pagājušās sezonas Anglijas čempione "Liverpool" tiksies ar Madrides "Real", "Inter", Bilbao "Athletic", Frankfurtes "Eintracht", Einhovenas PSV, Marseļas "Olympique", Stambulas "Galatasaray" un Agdamas "Qarabag" no Azerbaidžānas.
"Bayern" pretinieces līgas fāzē būs arī Londonas "Chelsea", "Arsenal", Einhovenas PSV, "Club Brugge", Lisabonas "Sporting", Senžilas "Union" un Čempionu līgas debitante "Pafos" no Kipras, kamēr "Barcelona" spēkosies ar "Chelsea", "Eintracht", "Club Brugge", Prāgas "Slavia", Pirejas "Olympiacos", Ņūkāslas "United" un "Copenhagen".
Līgas fāzes spēles noslēgsies 28.janvārī.
Formātā, kas tika ieviests kopš pagājušās sezonas, kopvērtējuma astoņas labākās komandas iekļūs astotdaļfinālā, un tām pievienosies uzvarētājas izslēgšanas spēlēs, kurās piedalīsies ranga ir 9.-24.vietā esošās komandas. Abas finālistes sacensību laikā aizvadīs 15 spēles, bet 25.-36.vietas komandas spēlēs tikai astoņas spēles.
Sacensību fināls nākamā gada 30.maijā norisināsies Budapeštā.
Pagājušajā sezonā Čempionu līgas finālā Minhenē PSG ar 5:0 sagrāva Milānas "Inter".