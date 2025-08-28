Vicečempione Francija ar Beļģijas sakaušanu sāk Eiropas basketbola čempionātu
Francijas vīriešu basketbola izlase ceturtdien Polijā Eiropas čempionāta finālturnīru sāka ar pārliecinošu uzvaru, kamēr citā apakšgrupas spēlē Kiprā pie panākuma tika Bosnija un Hercegovina. D grupā Francija ar 92:64 (18:10, 25:17, 27:22, 22:15) uzvarēja Beļģiju.
Francijas izlasē ar 12 gūtajiem punktiem rezultatīvākie bija Elī Okobo un Bilals Kulibalī, kurš arī izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas, bet vēl 11 punktus iekrāja Geršons Jabusele.
Beļģijas vienībā Hanss Vanvijns izcēlās ar 13 punktiem un piecām atlēkušajām bumbām, kamēr Ismaels Bako guva 11 punktus un izcīnīja septiņas bumbas zem groziem.
Vēl šovakar plkst.21.30 šajā grupā spēkosies Slovēnija un mājiniece Polija. Dienas pirmajā spēlē Izraēla ar 83:71 pārspēja Islandi.
Savukārt C grupā, kas mačus aizvada Kiprā, Bosnija un Hercegovina ar 91:64 (23:13, 24:13, 11:23, 33:15) guva pārliecinošu panākumu pār mājinieci Kipru. Uzvarētāju labā 18 punktus guva Jusufs Nurkičs, kamēr pa desmit punktiem iekrāja Adins Vrabacs, Amars Gegičs un Amars Alibegovičs. Starp kipriešiem ar 22 punktiem un sešām atlēkušajām bumbām izcēlās Konstantins Simidzis.
Ceturtdien vēl plkst.21.30 spēkosies Grieķija un Itālija.
Jau ziņots, ka C grupas pirmajā mačā Gruzija ar 83:69 uzvarēja 2022.gada Eiropas čempioni Spāniju.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlēs Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Izslēgšanas turnīram, kas notiks tikai Rīgā, kvalificēsies katras grupas četras labākās komandas.