Cīņā par pirmo uzvaru “EuroBasket” Latvijas basketbolistiem sīksto igauņu pārbaudījums
Šodien plkst. 18:00 “Xiaomi Arēnā” Latvijas vīriešu basketbola izlase A apakšgrupā aizvadīs otro spēli, šoreiz pretiniekos ziemeļu kaimiņi igauņi. Spēles tiešraide TV3.
Gan Latvija, gan Igaunija turnīru sākušas ar zaudējumiem. Latvija bezcerīgi ar 20 punktu pārsvaru piekāpās Turcijai, kamēr Igaunijai jau turnīra startā bija jāspēkojas pret galveno favorīti Serbiju ar Nikolu Jokiču priekšgalā. Neko daudz pretī igauņi likt nespēja, zaudējot ar 34 punktu starpību (64:98).
EuroBasket 2025: Latvijas spēle pret Turciju, fani un slavenības
Latvijas vīriešu basketbola izlase trešdien Rīgā Eiropas čempionāta finālturnīru uzsāka ar zaudējumu mačā ar Turciju.
Spēli balsta uz tālmetieniem
Pirmā spēle “EuroBasket” demonstrēja, ka gan Latvija, gan Lietuva savu spēli balsta uz precizitāti no tālmetienu līnijas, kas abas izlases gan pievīla. Latvija pret Turciju izpildīja veselus 38 trejačus, no kuriem realizēja 13 (34,2% precizitāte), kamēr Igaunija pret spēcīgo Serbiju no tālās distances meta 36 reizes. Iekrita vien astoņi raidījumi jeb 22,2%. Kopumā abas komandas metienus atklāšanas spēlē izpildīja visai vāji - Latvija ar 38,7%, bet Igaunija - 36,1%.
Atlēkušo bumbu nozīme
Gan Latvijai, gan Igaunijai ir iztrūkumi to basketbolistu rindās, kuri var dot artavu cīņā par atlēkušajām bumbām. Latvijai tie ir uzbrucēji Artūrs Strautiņš un Rodions Kurucs, bet Igaunija - Maiks Kotsars. Gan Rodions, gan Kotsars no savu izlašu ierindas izkrita neilgi pirms turnīra sākuma. Rodionam to liedza pēdas audu iekaisums, pret dalību turnīrā iebilstot Vitorijas “Baskonia”, bet Kotsaram - pleca savainojums. Arī viņam liktenīgas izrādījās pārbaudes pie savas komandas Japānā. Atlēkušo bumbu ailē abas komandas pirmajā spēlē nebija labā līmenī - Latvijai zaudēts grozs pret Turciju (23:40), bet Igaunija izcīnīja 26 bumbas pret serbiem (26:39).
Fanu cīņas tribīnēs
Sagaidāms, ka arēnas tribīnes būs pilnas. Latvijas un Igaunijas mačs bija viens no ātrāk izpārdotajiem Rīgas grupā. Tas tamdēļ, ka uz Latvijas galvaspilsētu ieradušies tūkstošiem igauņu fanu. Ja Latvijas mačā pret Turciju bija veseli 11 tūkstoši fanu, no kuriem lielākā daļa latviešu, tad Igaunijas un Serbijas spēle savāca 8,1 tūkstoti, to aizpildot igauņiem. Ne visi igauņi tiks šodien arēnā, kas var radīt lielisku atmosfēru arī pie ieejas esošajā fanu zonā. Igaunijai gan ir arī sava fanu zona Esplanādē.
Latvijas basketbolistiem gara video sesija
Pēc zaudējuma pret Turciju nākamajā dienā Latvijas izlasei priekšā sekoja gara neveiksmes analizēšana, dienu pirms mača Jauns.lv atklāja Rihards Lomažs. Viņš pauda, ka notikusi izrunāšanās, treneriem spēlētājiem individuāli demonstrējot, kas darīts nepareizi. Pret Igauniju jāspēlē agresīvāk un ar lielāku dzirksti, uzbrukumā vairāk iesaistot garos spēlētājus. Viņš uzskata, ka pret Igauniju augumos Latvijai būs pārsvars. Savukārt savas emocijas trešajā ceturtdaļā pret Turciju viņš skaidroja ar spēles karstumu.
Latvijas izlases treneris Artūrs Visockis-Rubenis atklāja, ka visdrīzāk sagaidāma traumētā Artūra Žagara spēlēšana, kurš treniņā bija redzams, izdarot metienus. "Viens no atslēgas punktiem būs nokontrolēt jau sākot no uzbrukuma bumbām, iet tām pakaļ un nobremzēt viņu ātrās pārejas. Igauņiem ir arī ļoti kustīgs uzbrukums, kas nav balstīts uz vienu cilvēku. Ir ļoti daudz darbību bez bumbas, tāpēc visiem jākoncentrējas, ir jābūt skaidrai un laicīgai komunikācijai, lai neiekristu uz viltībām," nākamās spēles plānu skaidroja Visockis-Rubenis, kurš Igauniju sauca par pilnīgi citādāku komandu nekā Turciju.
Igaunijai īss treniņš
Igaunija dienu pirms spēles neizmantoja pusotru stundu ilgo atvēlēto treniņa laiku. Komanda aizvadīja īsu, 45 minūšu nodarbību. Kā pēc tās skaidroja Igaunijas izlases treneris Indreks Reinboks, tad šādā izlašu turnīrā svarīgi ir saglabāt enerģiju, un tamdēļ treniņš šoreiz nav bijis garš. Viņš arī uzskatīja, ka komandas vadošie spēlētāji kā Sanders Raieste (pret Serbiju divi punkti), Kristians Kullamē (pret Serbiju astoņi punkti) var spēlēt krietni labāk. Tāpat treneris sprieda, ka spēles pret Latviju igauņiem ir ļoti nozīmīgas, uzteica atbraukušo igauņu līdzjutēju atbalstu un pauda, ka ar un bez Kristapa Porziņģa latvieši ir divas dažādas komandas. Ietaupītais treniņa laiks ļāva Igaunijas medijiem krietni iztaujāt atnākušos komandas pārstāvjus, dažus aizturot līdz pat 20 minūtēm.
Vienīgā spēle Eiropas čempionātā arī Rīgā
Kopš neatkarības atgūšanas Latvijas un Igaunijas komandas Eiropas čempionātā tikušās tikai reizi. Pirms desmit gadiem, 2015. gadā, kad Rīgā tika uzņemta turnīra viena no apakšgrupām. Arī toreiz Igaunija tika izvēlēta par partnervalsti un uz šejieni atbrauca tūkstošiem fanu. Komandas spēkojās apakšgrupas beigās, un toreiz abām komandām šī spēle bija svarīga. Pirmajā puslaikā igauņi iekrāja divciparu pārsvaru, kuru izdevās sadeldēt ar Jāņa Strēlnieka individuālajām sekmēm. Latvija uzvarēja ar 75:64 un ar bilanci 3-2 sasniedza izslēgšanas spēles. Igaunija ar 1-4 turnīrs bija beidzies.
Latvijas basketbolistu labākais sasniegums Eiropas čempionātā ir zelts 1935. gadā. Kopš neatkarības atgūšanas labākais rezultāts sasniegts 2017. gadā, kad tika iegūta piektā vieta. Igaunija startē tikai septītajās meistarsacīkstēs, 1937. un 1939. gados tiekot pie piektās vietas, bet 1993. gadā - sestās. 2022. gada turnīru igauņi noslēdza pēc grupu turnīra (bilance 1-4, 19. vieta).
Spēles nozīme
Pēc zaudējumiem pirmajos mačos šī ir nozimīga spēle abām izlasēm. Uzvara ļaus spert pirmo soli pretī astotdaļfināla sasniegšanai. Gan Latvija, gan Igaunija nākamā spēle būs uzreiz jau dienu vēlāk, 30. augustā. Igaunija cīnīsies pret Čehiju, kas tie arī var būt ļoti nozīmīgā cīņa, bet Latvijai gaidāma Serbijas eksaminēšana.