Krāpšanā apsūdzētie bijušie FIFA un UEFA vadītāji Blaters un Platinī vadītāji tiek sveikā. Šveice neturpinās viņu kriminālvajāšanu
Šveices Ģenerālprokuratūra nepārsūdzēs apelācijas tiesas lēmumu par krāpšanā apsūdzēto bijušo futbola amatpersonu Zepa Blatera un Mišela Platinī attaisnošanu. Martā par attaisnošanu lēma trīs kantonu tiesneši, kas vienlaikus darbojas kā federālo krimināllietu apelācijas tiesa.
Tā kā Blaters un Platinī attaisnoti jau divās tiesu instancēs, ģenerālprokuratūra nolēmusi slēgt apmēram desmit gadus ilgušo lietu, balstoties uz principu pamatotu šaubu gadījumā lemt par labu indivīdam ("in dubio pro reo").
89 gadus vecais Blaters ir bijušais Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) prezidents, bet 70 gadus vecais Platinī savulaik bija Eiropas Futbola asociāciju savienības (UEFA).
Blaters un Platinī tika apsūdzēti vairākos noziegumos, arī krāpšanā, tostarp par epizodi, kad Platinī 2011.gadā par padomnieka darbu laika posmā no 1998.gada līdz 2002.gadam no FIFA saņēma divus miljonus Šveices franku. Abi apsūdzētie skaidroja, ka bijusi mutiska vienošanās par darba veikšanu un maksājums bija aizkavētais honorārs par veiktajiem pakalpojumiem.
Šveices Ģenerālprokuratūra nesaskatīja juridisku pamatu šādam maksājumam, bet Federālā krimināltiesa nolēma, ka ir šaubas par viņu vainu, lemjot par labu apsūdzētajiem. Ģenerālprokuratūra pēc tam pārsūdzēja šo lēmumu.