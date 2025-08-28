Gruzijas basketbolisti pārsteidz Eiropas čempionus spāņus; panākums arī Izraēlai
Gruzijas vīriešu basketbola izlase ceturtdien Kiprā Eiropas čempionāta finālturnīra pirmajā mačā izcīnīja uzvaru pār iepriekšējo čempioni Spāniju.
Gruzija C grupas mačā ar 83:69 (20:17, 17:18, 20:14, 26:20) pārspēja Spānijas basketbolistus. Starp uzvarētājiem ar 19 punktiem septiņām atlēkušajām bumbām un sešām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Sandro Mamukelašvili, Goga Bitadze iekrāja 15 punktus un piecas bumbas zem groziem, kamēr vēl 13 un 12 punktus pievienoja attiecīgi Tornike Šengelija un Kamars Baldvins. Spānijas izlasē rezultatīvākais bija Huančo Ernangomess, kurš guva 13 punktus un izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas, 12 punktus guva Santjago Aldama, bet Dario Brisela tika pie 11 punktiem.
Otrās ceturtdaļas izskaņā spāņi uz īsu brīdi pārņēma vadību, taču, sākoties otrajam spēles puslaikam, Gruzijas basketbolisti sāka palielināt pārsvaru, kas nepilnas divas minūtes līdz pamatlaika beigām pieauga līdz +16, un nosargāja panākumu līdz finālsvilpei.
📞 CALL THE FIRE DEPARTMENT. GOGA IS ON FIRE MAAAAAAAAAN 🧯#EuroBasket pic.twitter.com/N7xyINIBfg— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 28, 2025
Ceturtdien vēl C grupā plkst.18.15 Bosnija un Hercegovina spēkosies ar Kipru, bet plkst.21.30 tiksies Grieķija un Itālija.
Savukārt D grupā, kas mačus aizvada Polijas pilsētā Katovicē, Izraēla ar 83:71 (23:19, 13:13, 24:20, 23:19) bija pārāka pār Islandi. Izraēlas uzvaru ar 31 gūto punktu sekmēja Romans Sorkins, kamēr vēl 20 punktus un deviņas atlēkušās bumbas iekrāja Deni Avdija, abiem spēlētājiem kopā gūstot vairāk nekā pusi no Izraēlas punktiem. Islandes vienībā ar 17 gūtajiem punktiem izcēlās Elvars Frīdriksons.
Šajā grupā ceturtdien vēl plkst.18 būs Beļģijas un Francijas cīņa, bet plkst.21.30 - Slovēnijas un Polijas duelis. Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlēs Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Izslēgšanas turnīram, kas notiks tikai Rīgā, kvalificēsies katras grupas četras labākās komandas.