Kāpēc pret Turciju spēlējām mīksti un kā pretinieki neitralizē Porziņģi: Latvijai nepatīkams "EuroBasket" ievads
Latvijas basketbolisti 2025. gada Eiropas čempionātu Rīgā sākuši ar sakāvi pret Turciju (73:93). Pēc spēles Jauns.lv komentāros un paškritiskos secinājumos dalījās Andrejs Gražulis un kapteinis Dairis Bertāns.
27. augusta vakars Latvijas basketbolistiem neizvērtās kā cerēts. Eiropas čempionāts basketbolā tika sākts ar bezcerīgu zaudējumu pret Turciju (73:93). Visā spēlē Latvija tikai vienu reizi atradās vadībā, bet, šķiet, turnīra starta drudzis nebija piemeties tikai spēlētājiem. Tā, piemēram, iepazīstinot basketbolistus, informators Kristeru Zoriku laukumā sauca kā Kristeru Lomažu.
Taktika, kas nestrādāja
Par briestošām problēmām spēlē varēja nojaust no pirmās sekundes. Kristaps Porziņģis it kā uzvarēja centra iemetienā, taču viņa pasisto bumbu paša groza virzienā dabūja Rolanda Šmita komandas biedrs Stambulas “Anadolu Efes” Erdžans Osmani, triecot to no augšas. Pēcāk vienīgo reizi Latviju vadībā ar trīs punktu gājienu izvirzīja jau piesauktais Šmits, taču turpinājumā laukumā notikumus kontrolēja turki. Viņi bija agresīvāki un taktiski nospēlēja labāk nekā mājinieki. Pēc spēles turku galvenais treneris Ergins Atamans piesauca, ka viņa padotie aizvadījuši perfektu maču.
Savukārt Latvijas izlase spēles gaitā nespēja īsti pielāgoties iespējamai taktikas maiņai, jo tā, kas bija izstrādāta pirms spēles, rezultātu nedeva. Ja iepriekš varēja novērot, ka latvieši spēj lauzt cīņas gaitu ar dažādiem pielāgojumiem, šoreiz basketbolistu maiņas notika haotiski. Dienu pirms mača Turcijas naturalizētais Šeins Larkins atklāja, ka viens no uzdevumiem ir likt Latvijas izlasei spēlēt uzbrukumā ilgi, kas nozīmē tās uzdevumu noturēt mājiniekus pieci uz pieci uzbrukumā.
Realitātē šo uzdevumu turkiem izdevās arī īstenot. Latvijas izlase ātrajos uzbrukumos guva tikai desmit punktus, bet bieži savus centienus iekarot pretinieka grozu noslēdza pēdējās sekundēs, daļai no metieniem esot ārkārtīgi nesagatavotiem. Savukārt Latvijas kombinācijas šķiet pretinieki jau ir labi izskautojuši un iemācījušies neitralizēt.
Jau minētā taktika aizsardzībā bija centrēta uz palīdzēšanu nosegt soda laukumu, kurā Turcijai ir draudīgi spēlētāji ar Hjūstonas “Rockets” spēlējošo Alperenu Šenginu priekšgalā. Viņš pirmajā puslaikā izmantoja latviešu mēģinājumus savilkties soda laukumā un brīvajās zonās piespēlēja partneriem, kuri Latviju par to atstāšanu brīviem sodīja. Vien pirmo 20 minūšu laikā Šenginam veselas četras rezultatīvās piespēles, bet visā spēlē - septiņas. “Viņš spēlē labi horizontāli. Ja viņš iemestu 40, tad teiktu, ka pret viņu bija grūti spēlēt. Šodien bija citi mākslinieki, kas mums sameta pilnu grozu,” pēc spēles Jauns.lv teica Andrejs Gražulis.
20 punktus guva Džedi Osmans, no tiem 12 ar tālmetienu palīdzību (4/7). 19 punktus iemeta Kenans Sipahi (viņam Rīga ir tuva ar to, ka šeit viņš kļuva par U-18 Eiropas čempionu - aut.), no tiem 15 ar tālmetieniem (5/5). Savukārt naturalizētais Šeins Larkins izmantoja katru brīvo iespēju izmest no tālās distances, gūstot 16 punktus (3/5 tālmetienos). Turcijas izlase visā spēlē realizēja 15 trejačus, kas ir tās Eiropas čempionāta rekords. “Pirms spēles runājām, ka viņu saspēles vadītāji (domāts Sipahi un Sehmuss Hazers, kuram 2/2 tālmetienos - aut.) pārsvarā nav metēji, taču šodien, šķiet, no viņiem dabūjām 7/7,” par spēles plānu teica Gražulis, kuru papildināja kapteinis Dairis Bertāns.
“Zinot, cik turki ir bīstami groza apakšā, tas bija viens no momentiem, kurā riskējām. Paši redzējāt, ar kādu procentu sameta viņi, tā kā tas nestrādāja. Kopumā turki uzbrukumā darīja, ko gribēja. Šobrīd ir daudz ko apdomāt un daudz kur pielikt,” pirmos secinājumus izdarīja Dairis Bertāns, kuram gandrīz 20 minūtes laukumā. Novērojamas bija jau pārbaudes spēlēs redzamās problēmas cīņā par atlēkušajām bumbām - turki uzvarēja cīņu par grozu pārliecinoši (40:23). “Atlēkušās bumbas bija viens no viņu izrāviena iemesliem trešās ceturtdaļas beigās,” atceras kapteinis.
Kāpēc spēlējām mīksti?
Gan Gražulis, gan Dairis Bertāns pēc spēles apgalvoja, ka spēli nav sākuši ar labāko pašatdevi. “Jau no paša sākuma bijām pārāk mīksti. Turki spēlēja agresīvāk, visas 50:50 situācijas bija viņiem par labu. Ja kaut kur bijām tuvu bumbas pārķeršanai, tas beidzās ar viņu brīvu metienu vai trīspunktnieku.”
“Vai turki ar kaut ko pārsteidza? Teiktu, ka nē! Mums pašiem ir nedaudz vairāk jāparāda vīrišķība. Mēs spēlējam mājās. Tik mīksti sākt nevaram. Pretinieki nāks un gribēs mūs uzvarēt, jo esam mājinieki. Mums ir kaut kāds spiediens, taču tam nevajadzētu traucēt. Tas var vairāk palīdzēt,” teica Gražulis, kurš zaudējumā pret Turciju laukumā pabija 19:12 minūtes.
Vai basketbolisti var paši nodefinēt precīzāk, ko nozīmē spēlēt mīksti? “Ja atbilde būtu, mēs to zinātu un tā nenotiktu,” iesāk Dairis. “Varbūt kaut kādā ziņā paļaujamies uz atmosfēru, jo tā arēnā ir fantastiska. Iespējams, domājam, ka tas kaut kādā ziņā mūs pavilks vai dzīs uz priekšu, taču tā savā ziņā ir arī lirika. Pavisam noteikti atmosfēra ir jāizbauda, taču mēs nekādā gadījumā nedrīkstam uz spēli iznākt, kā to izdarījām šodien."
Buksēja uzbrukums
Ja aizsardzībā Latvija turpināja redzamās kaites no pārbaudes mačiem, kuros pretinieks prot atrast brīvus metienus un brīvas zonas, tad, atšķirībā no sagatavošanās cīņām, pret Turciju nestrādāja arī uzbrukums.
Kā jau minēts, Turcija apslāpēja Latvijai parocīgo ātro spēli, izdarot spiedienu uz pozicionālu uzbrukumu. Latvijas kombinācijām turki aizsardzībā prata izskriet līdz, turklāt īpaši tika uzmanīts Kristaps Porziņģis. Viņš 25:16 minūtes guva vien desmit punktus (izdarot vien 12 metienus) un tika piespiests sešas reizes kļūdīties. Šeins Larkins pēc mača atzina, ka viņu plāns bijis Porziņģi nogurdināt aizsardzībā, lai viņš nav tik svaigs uzbrukumā. Tomēr bija pamanāmas arī nesaprašanās pazīmes, īpaši, kad laukumā saspēli diriģēja Kristers Zoriks. Pirmajā ceturtdaļā Artūrs Žagars mēģināja uzbrukumu izspēlēt ātri, un pirmo minūšu laikā Latvijas basketbola zvaigzne bumbai gandrīz nepieskārās.
“Katram ir ko paškritiski paskatīties, kur varam nospēlēt labāk,” teica Dairis Bertāns, kurš uzskata, ka pret Turciju uzbrukumā nav sanācis ļoti daudz kas - nav bijusi vēlamā bumbas kustība. “Gan Kristaps, gan pārējie var spēlēt labāk. Skatoties tās opcijas, Kristaps noteikti biežāk varēja likt aizsegu un iet soda laukumā, vai iziet uz trīspunktu līnijas.” Andrejs Gražulis, kurš pārsvarā mainīja Kristapu, teica, ka pretinieki gatavojušies Porziņģim. “Pretinieki plāns ir, ja viņi mums atņem Porziņģi, tad mūsu spēle palēlinās. Mums tam jābūt gataviem.”
“Daudz kur mūsu uzbrukums ir saistīts ar aizsardzību,” par neveiksmīgo spēli punktu gūšanā (metienu precizitāte 38,7%, 2p. 11/24, 3p. 13/38, soda metieni 12/15) teica Bertāns. “Ja atsitamies un piespiežam viņus kļūdīties, tad ātrā spēlē mums sanāk atrast situācijas, kuras gribam. Pieci uz pieci basketbolā viņi mūs izspieda ārā no situācijām, kurās gribam būt.” Gražulis norādīja, ka metienus uzbrukumā izlase dabūjusi, taču tie nav krituši grozā, kā arī daļa no tiem nav bijuši sagatavotākie izpildījumi.
Latvijas izlasei šodien ir brīvdiena, bet rīt un parīt veselas divas spēles. Rīt, 29. augustā plkst. 18:00 gaidāms duelis pret Igauniju, bet dienu vēlāk tajā pašā laikā pret turnīra galveno favoriti Serbiju, kas trešdien neatstāja nekādas cerības igauņiem (98:64).